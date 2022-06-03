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Começou a pré-venda de ingressos de Lightyear: como e onde comprá-los

3 de junho de 2022
3 de junho de 2022

Saiba como comprar seus ingressos e garanta um lugar no cinema para ver o novo filme da Disney e da Pixar em breve.


Está chegando a aguardada estreia de Lightyear, o novo filme da Disney e da Pixar. Fique por dentro das novidades se você já está ansioso para ver as aventuras especiais que Buzz Lightyear irá enfrentar.

Nesta quinta-feira, 2 de junho, começou a pré-venda de ingressos para assistir a Lightyear nos cinemas. Os ingressos são vendidos nas bilheterias físicas e sites de vendas online para as principais salas e complexos de cinema do Brasil. O longa-metragem estará disponível em formato 2D e 3D.

Lightyear


Quando estreia Lightyear?

O novo longa de animação da Disney e Pixar conta a história da origem do herói Buzz Lightyear, que inspirou a criação do brinquedo de Andy na franquia Toy Story, toda disponível com exclusividade no Disney+.

Lightyear estreia com exclusividade nos cinemas no dia 16 de junho.

Lightyear


Qual é o enredo de Lightyear?

Lightyear é uma animação que conta a aventura de ficção-científica com o lendário patrulheiro espacial Buzz Lightyear, que acaba sendo abandonado em um planeta hostil 4,2 milhões de anos-luz distante da Terra, junto com sua tripulação.

Enquanto procura um caminho para casa através do espaço e do tempo, Buzz é acompanhado por um grupo de recrutas ambiciosos e seu charmoso companheiro gato robô, o Sox. Para complicar as coisas, Zurg e seu exército de robôs implacáveis ​​chegam ao planeta em que Buzz está em uma missão misteriosa.

Lightyear


O elenco de Lightyear

Quem faz a voz de Buzz Lightyear em inglês é o ator Chris Evans (o Capitão América). Além dele, outros nomes famosos fazem parte do elenco de dublagem original, como Keke Palmer, Dale Soules, Peter Sohn, Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr. e Taika Waititi (diretor responsável por alguns filmes de Thor, como Thor Ragnarok e a próxima produção, que estreia em 7 de julho nos cinemas, Thor: Amor e Trovão).

No Brasil, quem ficou responsável por dublar e dar vida ao astronauta Buzz Lightyear foi o ator e apresentador Marcos Mion. O roteiro e a direção de Lightyear estão a cargo de Angus MacLane, e a produção de Galyn Susman.

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