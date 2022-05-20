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Como ajudar as crianças a dormir usando o conteúdo do Disney+

20 de maio de 2022
20 de maio de 2022

Aproveite uma experiência sonora única combinada a cenas de filmes de animação clássicos de Walt Disney com a série Curtas Animados Zen.


A melhor opção para relaxar as crianças antes de dormir está no Disney+ graças ao Curtas Animados Zen: série que cria uma experiência sonora única e profunda usando cenas de filmes clássicos de animação de todos os tempos dos Estúdios Disney.

Aproveite o fim de semana para ajudar os pequenos a desconectar, descansar e relaxar os sentidos durante um momento de mindfulness com Curtas Animados Zen, uma experiência sonora animada diferente que ajuda nesse trabalho de atenção plena.

Zenimation


Como relaxar as crianças antes de dormir com Disney+?

 Curtas Animados Zen é uma série com 2 temporadas, com um total de 20 episódios curtos (cerca de 6 min cada) divididos por temas como “Água”, “Voo”, “Descobertas”, entre outros. Em cada episódio é possível curtir momentos especiais de filmes de sucesso de várias décadas, destacando os sons de cenas do primeiro filme da Branca de Neve e os Sete Anões (1937) até trechos de produções mais atuais, como de Raya e O Último Dragão.

Seja com o som do mar chamando o bebê Moana ou de Anna e Kristoff (de Frozen) andando pela floresta congelada. Tem até os sons de Hiro Hamada e Baymax voando sobre San Fransokyo (em Operação Big Hero). Essas cenas já icônicas em imagens se tornam também impressionantes pelos sons em evidência nessa série única!

Curtas Animados Zen celebra os artistas visuais e sonoros que criaram o legado cinematográfico do Walt Disney Animation Studios. A série foi criada e editada por David Bess.

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