Como assinar o Combo de Disney+ e Star+

Descubra, passo a passo, como participar desta oferta única, que permite criar um usuário para acessar os dois serviços de streaming.

O Combo+, uma oferta imperdível que permite ao assinante acesso ao Disney+ e Star+, streamings independentes, continua válido para que você tenha em mãos todo o seu conteúdo favorito.

Com o Disney+ é possível desfrutar das produções de suas marcas emblemáticas (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic) e com o Star+ você pode ter acesso exclusivo a séries, filmes, documentários e eventos esportivos e musicais.







Veja o passo a passo para se tornar um assinante do Combo+:

1. Acesse disneyplus.com no seu navegador.

2. Em “Escolha seu plano”, selecione Combo+.

3. Se esta é a primeira vez que você se inscreve, escreva seu endereço de e-mail para criar seu usuário. (Caso você já seja assinante Disney+ ou Star+, lembre-se de usar o mesmo e-mail e senha já cadastrados).

4. Leia o contrato de assinatura e, após finalizar a leitura completa, clique em "Aceitar e continuar".

5. Crie uma senha para ter seu usuário pronto e clique em "Continuar".

6. Adicione o método de pagamento preferido e preencha os dados necessários. (Se você já possui uma forma de pagamento registrada para Disney+ ou Star+, você pode optar por confirmar a mesma ou renovar suas informações de pagamento.)

7. Por fim, clique em “Aceitar e assinar”.

Parabéns! Agora você faz parte do Combo+, que permite ter acesso total ao conteúdo que Disney+ e Star+ oferecem. Lembre-se de que você pode acessar os dois serviços de streaming com o mesmo nome de usuário e senha.