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Como assinar o Disney+: veja passo a passo

14 de setembro de 2022
14 de setembro de 2022

Quer saber como acessar o serviço de streaming? Aprenda como criar seu usuário e fazer parte de toda a magia da Disney.


Pensando em se tornar um assinante do Disney+ para acessar todo o conteúdo oferecido por suas marcas mais emblemáticas como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic? Descubra, a seguir, os passos para ter seu próprio acesso ao serviço de streaming .


Como assinar o Disney+?


Passo a passo para assinar o Disney+:

1.Acesse disneyplus.com em seu navegador.

2.Escolha o tipo de assinatura que deseja, que pode ser desde um plano mensal para acessar todo o conteúdo do Disney+ até o Combo+, uma oferta imperdível que permite acessar o Disney+ e o Star+, serviços independentes entre si.

3.Depois de escolher seu plano, a primeira coisa é criar um usuário. Nesta etapa, você precisará inserir seu endereço de e-mail. (Lembre-se que se você já tem um usuário Star+, use o mesmo e-mail e senha).

4.Leia o contrato de assinatura e clique em "Aceitar e continuar" quando o tiver lido completamente.

5.Crie uma senha para ter sua conta pronta.

6.O próximo passo é escolher o método de pagamento preferido e preencher os dados necessários. Por fim, clique em “Aceitar e assinar”.

Pronto! Agora você faz parte do Disney+ e já pode assistir aos filmes, séries e todas as produções que o serviço de streaming lhe oferece.

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