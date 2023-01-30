Veja o passo a passo para encerrar seu acesso ao Disney+.
Sentiremos sua falta! Para cancelar a assinatura do Disney+, basta seguir uma série de passos. Para deixar o serviço de streaming, é preciso acessar a conta a partir de um dispositivo móvel ou de um navegador web.
Veja as etapas para encerrar sua assinatura:
Como cancelar sua assinatura do Disney+
Basta seguir o passo a passo abaixo:
Como cancelar a sua assinatura no Disney+?
Para cancelar sua conta do Disney+:
1. Inicie sua conta através de um dispositivo móvel ou do navegador web.
2. Entre no seu perfil e selecione a opção Conta.
3. Clique em Assinatura.
4. Selecione Cancelar Assinatura.
5. Responda o motivo do cancelamento, e clique em Continuar.
Lembre-se que, ao cancelar a assinatura, a conta não é excluída. Assim, ela pode ser reativada a qualquer momento.
Caso tenha alguma dúvida adicional, basta acessar a Central de Ajuda em help.disneyplus.com.