Veja o passo a passo para encerrar seu acesso ao Disney+.

Sentiremos sua falta! Para cancelar a assinatura do Disney+, basta seguir uma série de passos. Para deixar o serviço de streaming, é preciso acessar a conta a partir de um dispositivo móvel ou de um navegador web.

Veja as etapas para encerrar sua assinatura:





Como cancelar sua assinatura do Disney+





Basta seguir o passo a passo abaixo:







Como cancelar a sua assinatura no Disney+?



Para cancelar sua conta do Disney+:

1. Inicie sua conta através de um dispositivo móvel ou do navegador web.

2. Entre no seu perfil e selecione a opção Conta.

3. Clique em Assinatura.

4. Selecione Cancelar Assinatura.

5. Responda o motivo do cancelamento, e clique em Continuar.





Lembre-se que, ao cancelar a assinatura, a conta não é excluída. Assim, ela pode ser reativada a qualquer momento.

Caso tenha alguma dúvida adicional, basta acessar a Central de Ajuda em help.disneyplus.com.