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Como é a nova vida de Scott Lang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?

23 de fevereiro de 2023
23 de fevereiro de 2023

Descubra como está o personagem no início do novo filme da Marvel Studios. Aviso: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Os fãs de Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) estão felizes com o retorno do personagem em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, em exibição nos cinemas de todo o Brasil.

No novo filme, o herói vai parar no Reino Quântico ao lado da Vespa/Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), de Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), de Hank Pym (Michael Douglas) e de Cassie Lang (Kathryn Newton).

Nesse cenário imprevisível, o grupo precisa sobreviver a uma série de ameaças, em especial, a do vilão Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

Antes de começar essa aventura, no entanto, o filme mostra como está a vida do Homem-Formiga desde a última vez que o personagem foi visto pelo público.

Confira mais detalhes abaixo!

Scott Lang/Homem-Formiga


A nova vida de Scott Lang depois de Vingadores: Ultimato

Após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019), filme disponível no Disney+, Scott Lang deixou o uniforme do Homem-Formiga de lado e começou a ter uma vida mais tranquila.

O personagem escreveu o seu primeiro livro, uma autobiografia em que conta a experiência de ser um super-herói. Logo, sua rotina se resume a atividades de divulgação da obra, como encontros com fãs.

Cassie, sua filha, se incomoda com o fato do pai não se dedicar a coisas grandiosas que poderiam melhorar o mundo. Situação que muda completamente quando eles são enviados ao Reino Quântico.

Saiba mais sobre o que acontece com Scott Lang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O novo filme está em cartaz nos cinemas e você pode garantir o seu ingresso pela página oficial do lançamento.

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