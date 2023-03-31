Como foi feito o ataque de Namor a Wakanda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

De acordo com a equipe de efeitos visuais do filme, a cena foi filmada em pequenas partes que depois foram unidas em uma só. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, disponível no Disney+, traz muitas e belas cenas de ação que impressionam pela qualidade dos efeitos visuais.

Uma delas é o ataque de Namor (Tenoch Huerta) a Wakanda após Nakia (Lupita Nyong’o) entrar escondida no reino subaquático de Talokan para resgatar Shuri (Letitia Wright) e Riri (Dominique Thorne).

Comandando suas poderosas tropas, Namor causa grandes estragos na nação africana durante a invasão.

Em entrevista ao site oficial da Marvel, a equipe de efeitos visuais de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre revelou algumas curiosidades sobre como a cena foi feita. Confira!







Como foi feita a cena do ataque a Wakanda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre





A complexidade da cena exigiu um trabalho coordenado de toda a equipe de efeitos visuais.

Um dos momentos do ataque que demandou bastante cuidado foi a parte em que Namor atira bombas de água na Rainha Ramonda (Angela Bassett) – o vidro que a protegia não resistiu, acabou destruído e o local onde estava a personagem foi inundado.

A cena misturou o uso de tecnologia, dublês, miniaturas e água de verdade, sem descuidar da segurança no set de filmagens.

“Utilizamos miniaturas para construir uma janela de vidro, porque não poderíamos ter vidro (em tamanho real no set), com os dublês e a equipe”, explicou Geoff Baumann, supervisor de efeitos visuais da Marvel Studios.

A solução, então, foi filmar a cena em várias partes, incluindo uma com a miniatura (em que a água atinge o vidro) e outra na qual o cenário é realmente inundado.

“Tivemos várias cenas filmadas no set, mas nada realmente completo. Nós filmamos um trecho, outro trecho, depois mais um e, ao final, unimos tudo na edição”, afirmou o supervisor de efeitos visuais Dan Sudick ao site da Marvel.

O trabalho da equipe – não só nessa cena específica, mas em todo o filme – rendeu uma indicação ao Oscar® de Melhores Efeitos Visuais.





Onde ver Pantera Negra: Wakanda Para Sempre





Depois de impressionar a audiência em cinemas do mundo inteiro, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chegou com exclusividade ao Disney+.

Assista a essa emocionante história que mostra Wakanda lidando com a triste morte do Rei T'Challa (Chadwick Boseman) ao mesmo tempo em que precisa enfrentar uma nova ameaça.