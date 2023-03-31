Cancel
Novidades Marvel

Como foi feito o ataque de Namor a Wakanda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

31 de março de 2023
31 de março de 2023

De acordo com a equipe de efeitos visuais do filme, a cena foi filmada em pequenas partes que depois foram unidas em uma só. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, disponível no Disney+, traz muitas e belas cenas de ação que impressionam pela qualidade dos efeitos visuais.

Uma delas é o ataque de Namor (Tenoch Huerta) a Wakanda após Nakia (Lupita Nyong’o) entrar escondida no reino subaquático de Talokan para resgatar Shuri (Letitia Wright) e Riri (Dominique Thorne).

Comandando suas poderosas tropas, Namor causa grandes estragos na nação africana durante a invasão.

Em entrevista ao site oficial da Marvel, a equipe de efeitos visuais de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre revelou algumas curiosidades sobre como a cena foi feita. Confira!

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


Como foi feita a cena do ataque a Wakanda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

A complexidade da cena exigiu um trabalho coordenado de toda a equipe de efeitos visuais

Um dos momentos do ataque que demandou bastante cuidado foi a parte em que Namor atira bombas de água na Rainha Ramonda (Angela Bassett) – o vidro que a protegia não resistiu, acabou destruído e o local onde estava a personagem foi inundado.

A cena misturou o uso de tecnologia, dublês, miniaturas e água de verdade, sem descuidar da segurança no set de filmagens.

“Utilizamos miniaturas para construir uma janela de vidro, porque não poderíamos ter vidro (em tamanho real no set), com os dublês e a equipe”, explicou Geoff Baumann, supervisor de efeitos visuais da Marvel Studios.

A solução, então, foi filmar a cena em várias partes, incluindo uma com a miniatura (em que a água atinge o vidro) e outra na qual o cenário é realmente inundado.

“Tivemos várias cenas filmadas no set, mas nada realmente completo. Nós filmamos um trecho, outro trecho, depois mais um e, ao final, unimos tudo na edição”, afirmou o supervisor de efeitos visuais Dan Sudick ao site da Marvel.

O trabalho da equipe – não só nessa cena específica, mas em todo o filme – rendeu uma indicação ao Oscar® de Melhores Efeitos Visuais.

Onde ver Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Depois de impressionar a audiência em cinemas do mundo inteiro, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chegou com exclusividade ao Disney+.

Assista a essa emocionante história que mostra Wakanda lidando com a triste morte do Rei T'Challa (Chadwick Boseman) ao mesmo tempo em que precisa enfrentar uma nova ameaça

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set