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Como Jennifer Walters se transforma em Mulher-Hulk

19 de agosto de 2022
19 de agosto de 2022

Descubra o que levou a advogada a se tornar uma versão verde e com dois metros de altura de si mesma nesta produção da Marvel. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Junte uma história sobre super-heróis com assuntos de advogados, uma pitada de crítica feminista e muito bom humor. Essa é a mistura de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis (She-Hulk), nova produção da Marvel que estreou no Disney+.

Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é uma advogada que sonha com a estabilidade profissional. Mas ela não contava que, no auge de sua carreira, ela teria que lidar com uma versão verde de si mesma, com dois metros de altura, e atendendo pelo nome de Mulher-Hulk.

No entanto, como será que o fator “Hulk” entra na vida dela?

Mulher Hulk

Como Jennifer Walters se transformou em Mulher-Hulk

A advogada Jennifer Walters está no carro com seu primo, Bruce Banner/O Incrível Hulk (Mark Ruffalo), dirigindo em uma estrada quando os dois se envolvem em um acidente.

Após capotar em uma ribanceira, Jen tenta ajudar Bruce a sair do carro. Neste momento, o cientista alerta para que ela não se aproxime, pois ele está sangrando. No entanto, já era tarde: Jen também estava ferida.

Com isso, o sangue de Banner se mistura ao seu. Assim, ela adquire a habilidade do primo de se transformar em um monstro raivoso e verde de mais de dois metros de altura.

Mulher Hulk

Acompanhe as aventuras de Jennifer Walters como Mulher-Hulk no Disney+

O primeiro episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis já traz grandes emoções e a aparição de uma super vilã! Não deixe de conferir, com exclusividade, no Disney+.

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