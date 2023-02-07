Como Mickey Mouse, personagem icônico de Walt Disney, foi criado

O desenho animado que conquistou os corações de milhões de fãs nasceu em tempos difíceis para Walt. Conheça a sua história a seguir:



Mickey Mouse é reconhecido como sinônimo de alegria em todo o mundo. O personagem é tão popular que teve sua história contada em um documentário especial chamado Mickey: A História de um Camundongo – disponível no Disney+.

O personagem se tornou uma sensação quando estrelou seu primeiro filme assinado por Walt Disney, O Vapor Willie (Steamboat Willie), em 1928.

Ao longo das décadas, esse amado personagem evoluiu em diferentes versões que refletiam a carreira excepcional de seu criador – e as várias mudanças sociais na nação que ele passou a representar.

Conheça, a seguir, os primeiros passos na história do Mickey Mouse:









A ideia de criar o Mickey Mouse surgiu em um trem





Em entrevista exibida no documentário Mickey: A História de um Camundongo, disponível no Disney+, Walt diz que a ideia e a criação de Mickey Mouse foram pensadas durante uma viagem de trem.

"Mickey Mouse surgiu em minha mente em uma viagem a Hollywood, numa época em que minha sorte e a de meu irmão, Roy, não estava boa, e o desastre parecia se aproximar", disse o desenhista.

"Reza a lenda que, naquele trem, Walt queria chamar Mickey de 'Mortimer Mouse', mas sua esposa, Lillian, sugeriu 'Mickey Mouse'. Foi talvez uma das decisões mais importantes já tomadas para um personagem", declarou Eric Goldberg, animador da Walt Disney Animation Studios.

O primeiro curta do Mickey Mouse foi feito na garagem de Walt e, naquela época, ele não podia anunciar que estava trabalhando em um novo personagem.









O desafio de sincronizar o som e animação em O Vapor Willie





Em 1927, após a chegada do som aos filmes, Walt fez seu primeiro desenho animado com áudio nos Estados Unidos.

"Para lançar nosso filme, contratei uma orquestra de Nova York com um maestro famoso para gravá-lo. Tive que dar meu carro como garantia em um empréstimo e Roy e eu hipotecamos nossas casas para pagar o sistema de som de O Vapor Willie", contou Walt no documentário.

"Tudo tinha que estar sincronizado. Tocar perfeitamente. Tínhamos um jeito de fazer isso. Tínhamos uma batida que subia e descia. Eles eram todos meus músicos e seguiam a batida, e quando chegavam a um certo compasso, eles faziam 'boom!' ou um som de estalo, ou tiros", continuou Walt Disney.

Várias foram as repetições e tentativas até a equipe conseguir sincronizar o som com a animação, e mesclar todos os elementos. Foi quando Mickey foi enviado para o estrelato.









A primeira voz de Mickey Mouse foi a de Walt Disney





"Não é por acaso que Walt era a voz de Mickey Mouse. O otimista, o garoto curioso que não cresceu, o cara intrépido que não deixava nada atrapalhar – isso é Mickey Mouse, mas também Walt Disney", destacou Floyd Norman, animador da Walt Disney Animation Studios.

O documentário destaca, ainda, que os primeiros desenhos de Mickey são, de certa forma, as memórias de infância de Walt sobre a fazenda onde ele cresceu.

Conheça mais sobre a história de Mickey Mouse no especial Mickey: A História de um Camundongo, disponível no Disney+.