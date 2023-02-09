Como o Reino Quântico aparece em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?

O filme da Marvel Studios marca o início da Fase 5 e chega aos cinemas em breve mostrando o Reino Quântico como nunca visto antes.

O novo filme da Marvel Studios, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, estreia nos cinemas no dia 16 de fevereiro. O longa ocupa lugar importante no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), abordando o Reino Quântico como nunca antes.

Com Paul Rudd novamente como Scott Lang/Homem-Formiga, a produção inicia a Fase 5 do UCM, preparando o caminho para os próximos filmes e apresentando um novo super vilão: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

Veja, a seguir, como os cineastas abordaram o Reino Quântico neste novo filme:







Como dar vida ao Reino Quântico em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania





Ao pensar sobre a nova história da Marvel, a equipe criativa por trás do Homem-Formiga deixou claro desde o início que eles queriam levar o super-herói e a Vespa (Evangeline Lilly) para um novo mundo que fosse tão desconhecido quanto aterrorizante.

Para explorar essa ideia, o diretor Peyton Reed, responsável pelos dois filmes da Marvel focados no Homem-Formiga (Homem-Formiga, de 2015, e Homem-Formiga e a Vespa, de 2018, disponíveis no Disney+), foi convidado para a equipe.

Segundo Reed, os filmes do Homem-Formiga sempre foram sobre família. “Em Quantumania, nos aprofundamos e complicamos a dinâmica familiar, além de pintá-la em uma tela muito maior.”

O diretor destaca que o longa trará uma nova experiência para os fãs. “Nós nos envolvemos um pouco no Reino Quântico nos dois primeiros filmes, mas desta vez queríamos dar à produção um visual totalmente diferente. É uma experiência épica”, revela Reed.

Para Reed e sua equipe, dar vida ao Reino Quântico significava abordá-lo de todos os ângulos. “A ideia é que os personagens se aprofundem no Reino Quântico mais do que nos filmes anteriores”.

Ou seja, era preciso dar uma forma completa ao Reino Quântico, como diz Reed. “Não apenas tivemos que criar o aspecto visual dessas cidades e civilizações, mas também criar a lógica interna e a história, e então preenchê-la com todas essas criaturas, seres e estruturas”, relembra Reed.

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