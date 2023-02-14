Como os laços familiares estão conectados em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O novo filme expande o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e aprofunda as relações entre os personagens.

Faltam pouquíssimos dias para a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas. E os fãs da Marvel Studios estão ansiosos para saber quais tramas serão desenvolvidas no filme – que expande o Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Para além dos perigos do Reino Quântico, o filme também abordará os laços familiares e o relacionamento entre Scott Lang (Paul Rudd) e sua filha, Cassie (Kathryn Newton).

Anos depois de Homem-Formiga e a Vespa, rostos conhecidos do público retornam às telas, em novas dinâmicas. Veja, a seguir, como tudo isso será abordado na produção:







Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania aprofunda e complica a dinâmica familiar





Para desenvolver o novo filme, a equipe criativa chamou o diretor Peyton Reed. Ele foi o responsável pelos dois filmes da Marvel focados no Homem-Formiga.

“Os filmes do Homem-Formiga sempre foram sobre família”, afirma Reed ao explicar como os laços familiares entre os personagens devem ser abordados na nova produção.

“Em Quantumania, nos aprofundamos e complicamos a dinâmica familiar, além de pintar em uma tela muito maior”, destaca o diretor.





O relacionamento de Scott Lang e Cassie em Quantumania





Por outro lado, o Reino Quântico também dá as boas vindas à Hank (Michael Douglas), Hope (Evangeline Lilly) e Janet (Michelle Pfeiffer), reforçando o traço familiar distintivo, sempre presentes nos filmes do Homem-Formiga.

Para os cineastas, tirar isso do papel envolveu pensar sobre os caminhos individuais de cada personagem e suas dinâmicas familiares. Nesse sentido, um dos elos centrais da história é o de Scott e Cassie.







Segundo Reed: “A filha de Scott, Cassie Lang, agora tem 18 anos, e o relacionamento de Scott e Cassie sempre foi uma parte crucial dos filmes do Homem-Formiga.”

“A motivação mais importante de Scott na vida é ser um bom pai para sua filha, mas os eventos o impediram de passar tempo com ela", ressalta o diretor.

Ele ainda acrescenta: “Neste filme, Scott luta internamente porque ainda vê Cassie como uma criança, mas agora ela é uma jovem adulta. E ela é idealista. Tem suas próprias ideias de como leva a vida, o que cria uma grande tensão dramática e cômica."

Não perca a nova aventura do Homem-Formiga! Homem Formiga e a Vespa: Quantumania estreia nos cinemas a partir de 16 de fevereiro! E para saber tudo sobre o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!