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Como se chama o martelo de Thor?

7 de julho de 2022
7 de julho de 2022

Saiba como se chama a icônica arma mitológica do Deus do Trovão e também descubra um pouco mais sobre sua história.


Os fãs das produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), especialmente os que acompanham as aventuras do Deus do Trovão, se preparam para conferir o novo filme do super-herói nas telas. Thor: Amor e Trovão estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, dia 7 de julho.

Mais uma vez sob a direção de Taika Waititi, o responsável pelo sucesso de Thor: Ragnarok (2017), o quarto filme de Thor Odinson traz o personagem de volta para uma nova e desafiadora aventura intergaláctica junto com alguns de seus aliados, como Valquíria (Tessa Thompson) e Korg (o próprio Taika Waititi).

O martelo de Thor se faz novamente presente em Thor: Amor e Trovão. Mas antes de assistir ao filme, saiba como ele se chama, sua história e como ele é uma arma importante para o super-herói.

martelo de Thor


Como se chama o martelo de Thor?

O martelo de Thor se chama Mjolnir. Ele é uma arma extremamente durável, feita com o metal asgardiano Uru pelo deus Odin (Anthony Hopkins), pai de Thor. Se tornou a arma favorita do deus nórdico, acompanhando o super-herói em grande parte de suas aventuras.

Uma curiosidade de Mjolnir é que apenas aqueles de bom caráter moral e integridade podem levantar o Mjolnir. Alguns personagens da Marvel, além de Thor, já conseguiram levantar o martelo.

Qual a história do martelo de Thor?

O poderoso Mjolnir foi forjado de metal Uru e sua origem vem da mitologia nórdica – e depois levada aos quadrinhos da Marvel, nas HQs de Thor nos anos 1960. Ele foi criado a pedido de Odin, usando uma estrela para dar o poder mágico à arma.

Thor - Mjolnir


O que aconteceu com o martelo de Thor?

Em Thor: Ragnarok, o Deus do Trovão luta com sua implacável irmã (e vilã) Hela, que usa toda sua força para esmagar o Mjolnir de Thor em pedacinhos.

Veja a continuação da saga do Deus do Trovão em Thor: Amor e Trovão no cinema mais próximo de sua casa a partir de 7 de julho!

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