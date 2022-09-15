Como se chamam os 5 personagens de Divertida Mente

Conheça os personagens principais dessa incrível aventura que representam as principais emoções da menina Riley. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A animação Divertida Mente (2015), disponível no Disney+, traz uma história inovadora e que se passa em um lugar extraordinário: a mente humana de uma garota de 11 anos chamada Riley.

Mudanças nunca são fáceis, especialmente quando se é tão jovem como a menina. Na trama, ela precisa se adaptar a uma nova realidade quando se muda com os pais para São Francisco, nos Estados Unidos. E é nesse contexto que suas emoções entram em conflito.

A partir daí, o público conhece os questionamentos e aventuras das emoções de Riley dentro de sua mente. Conheça esses personagens emocionais queridos dos fãs: Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho.





Divertida Mente: Alegria

A Alegria, como seu nome diz, é a representação genuína da felicidade, do bem-estar e do contentamento. Ela é o principal sentimento de Riley, já que a menina é muito feliz.

Acontece que, com a mudança, tudo fica confuso para a garota e até a Alegria não consegue mais se destacar o tempo todo. Ela é representada por uma moça animada de cabelos azuis.







Divertida Mente: Tristeza

A Tristeza é a emoção melancólica, desanimada… Triste. Ela sempre olha o lado negativo das situações e não tem energia para nada. A personagem é toda azul e usa grandes óculos redondos.

Mas a Tristeza também mostra que é natural não estar feliz o tempo todo, que as pessoas passam por momentos difíceis e devem aceitar que, às vezes, ficamos tristes.



Divertida Mente: Medo

O Medo é um personagem todo lilás que representa uma das emoções da mente de Riley.

Ele é precavido, temeroso e, de certa forma, prudente. Ele acredita que é importante pensar antes de agir em algumas situações – mas em excesso, esse medo pode atrapalhar as atitudes da jovem.







Divertida Mente: Raiva

O personagem da Raiva é realmente muito nervoso. Ele está sempre bravo, irritado e a um passo de explodir! Por conta disso, acaba sendo ansioso e precipitado, mas é também uma emoção necessária em alguns momentos. Ele é todo vermelho e usa roupa social.



Divertida Mente: Nojinho

A Nojinho é representada por uma moça verdinha enjoada e metida, mas ela é uma personagem bem honesta em suas opiniões e precavida – tanto que até evita que Riley entre em contato com o que Nojinho julga não ser bom.