Como Talokan, reino de Namor, foi feito em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Além de Wakanda, a produção da Marvel Studios criou uma nação inteira debaixo d'água. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Em 2018 o público ficou impressionado ao conhecer Wakanda, nação africana apresentada em Pantera Negra. Em 2022, foi a vez de Talokan, o reino subaquático de Namor (Tenoch Huerta), deslumbrar os fãs em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

A criação deste local levou o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) às profundezas – literalmente. E desafiou não apenas o elenco a atuar embaixo da água, mas também maquiadores e cenógrafos a construirem algo que fosse impactante e, ao mesmo tempo, resistente.

Foi preciso ser criativo, mas sempre respeitando a cultura e a origem dos personagens. Veja, a seguir, como foi criar esse universo submerso tão impressionante.









O diretor Ryan Coogler conquista o mundo das águas em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre





Assim como Wakanda, a nação subaquática de Talokan permaneceu oculta por gerações. E seu líder, Namor, é capaz de tudo para mantê-la assim – até enfrentar a todos os wakandanos.

Por se tratar de um povo que vive embaixo da água, é claro que elenco, câmeras, diretor e equipe também precisaram se molhar em algum momento das filmagens.

“O roteiro exigia que todos os nossos atores principais e coadjuvantes entrassem na água, em algum momento”, disse o roteirista e diretor Ryan Coogler ao Marvel.com.

“Seja em um set, seja submergindo em um tanque de água, era como um rito de passagem para todos.” Coogler não nadava muito quando criança, mas a produção o fez aprender até mergulho.

“A caixa [de água] se tornou um espaço seguro para mim. Eu prendia a respiração e descia até o fundo do tanque entre as cenas, e me sentia relaxado. E aqueles eram os dias em que todos tinham que se concentrar. Foi brilhante", relembrou.









Como foi dar vida a Namor e aos talokanis embaixo d’água





A criação do reino de Namor foi um desafio para a equipe de cenografia, que precisou utilizar um tipo especial de concreto para criar os cenários submersos. Mas não somente para eles.

Talokan também exigiu bastante do elenco, principalmente dos atores Tenoch Huerta, que interpreta Namor; Alex Livinalli, que vive o guerreiro Attuma, e Mabel Cadena, a Namora.

Mabel, inclusive, era a atriz que conseguia prender a respiração por mais tempo. Cadena chegou a pedir que seu assistente a filmasse embaixo da água para que ela pudesse avaliar sua performance.

“Eu sei como fazer meu trabalho, mas não sei como fazer debaixo d'água”, contou ela ao Marvel.com. “É completamente diferente. Sou perfeccionista, então precisei usar as gravações de atuação para fazer algumas correções.”

Huerta também impressionou ao realizar, submerso, todo o discurso de Namor. “Ele executou um monólogo inteiro, não em sua língua nativa, três metros debaixo d'água, naquele trono gigante de megalodonte!”, Coogler lembra com entusiasmo.

“Era apenas para sentirmos como seria ver alguém falar debaixo d'água. Ele estava com um cocar insano. Quero dizer, foi incrível ", exaltou o diretor.

Já para Tenoch, aquele foi um dos momentos mais incríveis das gravações. “Eu estava naquele trono, com o capacete, e todas as coisas ao redor das pessoas à minha frente, e me senti tão bem. Foi uma sensação forte.”

O ator relembra, ainda, que conseguiu prender a respiração por um longo tempo: "Naquele momento, a atuação, os sentimentos, todas as coisas que estão acontecendo em sua mente e em seu coração, não sei, foi tão, tão bom, uma experiência tão boa. Eu amei aquela cena.”









O desafio de fazer o cabelo e a maquiagem dos talokanis





Seja nas cenas embaixo da água ou nas de superfície, a riqueza de detalhes da roupa, cabelo e maquiagem dos talokanis – o povo de Talokan – impressiona.

Segundo o chefe do departamento de maquiagem, Joel Harlow, o mais difícil era o momento em que eles saíam da água para lutar na terra.

“Você tem guerreiros seminus, com maquiagem completa, lutando na água. Então há muita abrasão na pele e desgaste na maquiagem", explicou ao Marvel.com.

Já a chefe do departamento de cabelo, Camille Friend, relembrou as dificuldades enfrentadas ainda no início da produção: “No primeiro teste de câmera, o problema era que tínhamos produto nas perucas e, de repente, quando eles entraram na água uma grande nuvem branca de produto saiu.”

“Então, depois do primeiro teste, Nate Moore [produtor executivo] olhou para mim e disse, 'O que você vai fazer?' Eu estava tipo, 'Não se preocupe! Nós vamos descobrir.'", concluiu ela.

Para criar todos esses detalhes de cabelo, maquiagem e figurino, a equipe de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre contou com a assessoria de um especialista em cultura Maia.

“Tínhamos um especialista Maia, Dr. [Gerardo] Aldana. Não queríamos colocar algo na câmera só porque parecia legal, só porque era uma maquiagem divertida, pelo menos, para nós”, destacou Harlow.

Conheça o incrível reino de Namor, viaje até Talokan em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, já disponível no Disney+.