Confira 3 curiosidades de Rosario Dawson como Ahsoka Tano

No dia 23 de agosto, a nova série do universo Star Wars chega ao Disney+. Conheça mais sobre a trajetória da atriz que protagoniza a produção.



Com Rosario Dawson como protagonista, os dois primeiros episódios da série Star Wars: Ahsoka chegam ao Disney+ no dia 23 de agosto. Depois, toda quarta-feira um novo capítulo da produção do universo Star Wars chega ao streaming.

A produção em live-action da Lucasfilm é focada em Ahsoka Tano, personagem criada por Dave Filoni em colaboração com George Lucas. Nesta nova história, ambientada após a queda do Império, Tano lidera a investigação de uma ameaça emergente a uma galáxia vulnerável.

Rosario Dawson é quem dá vida a Ahsoka em sua versão live-action. Para ela, a série é o culminar de um percurso intenso e emocionante que começou inesperadamente, muito antes de a atriz entrar na saga.

A seguir, descubra três curiosidades sobre a trajetória de Rosario Dawson até Ahsoka Tano!





1) Ahsoka Tano antes de Rosario Dawson



A jornada de Rosario Dawson para se tornar Ahsoka Tano começou quando a personagem se juntou ao universo animado de Star Wars vindo da mente criativa do diretor, produtor e roteirista Dave Filoni, em colaboração com o próprio George Lucas.

Ahsoka Tano fez sua primeira aparição no filme de animação Star Wars: The Clone Wars (2008), dirigido por Filoni. Posteriormente, fez parte do elenco de personagens da aclamada série animada de mesmo nome ao longo de suas sete temporadas.

Anos depois, a personagem retornou na série animada Star Wars: Rebels (2014-2017). Todas essas produções estão disponíveis no Disney+.

A História de Ahsoka começa com ela sendo Padawan de Anakin Skywalker durante as Guerras Clônicas. Com essa experiência, ela se tornou uma líder respeitada, e guerreira sintonizada com a Força.

Mesmo antes do Império mudar o curso da História galáctica, Ahsoka era uma excelente guerreira. Embora tenha se distanciado da Ordem Jedi, ela sempre defendeu aqueles que lutaram pela paz e justiça na galáxia, mesmo após a queda da República.

Ao expandir o universo de Star Wars e explorar os caminhos que muitos de seus personagens seguiriam no mundo live-action, Lucas, Filoni e o restante da equipe sabiam que Ahsoka não poderia ficar de fora.





2) Os fãs já imaginavam Rosario Dawson como Ahsoka Tano





Diante do desafio de encontrar a atriz ideal para interpretar Ahsoka, os cineastas ouviram o pedido do lugar menos esperado: as redes sociais. Em fevereiro de 2017, Rosario Dawson respondeu com entusiasmo à mensagem de um fã propondo que ela interpretasse o personagem.

A ideia se espalhou rapidamente entre a comunidade de Star Wars na internet, e a proposta chegou até a Lucasfilm, que atendeu ao pedido e chamou a atriz para o papel.





3) A primeira aparição de Ahsoka Tano nas séries em live-action de Star Wars





Três anos após a campanha na internet, Rosario Dawson estreou como Ahsoka Tano em live-action na 2ª temporada da série The Mandalorian, mais precisamente no capítulo intitulado “O Que Acredita”.

Dois anos depois, ela reapareceu no episódio 6 da série O Livro de Boba Fett. E agora, a partir de 23 de agosto, Rosario reviverá a ex-cavaleira Jedi na nova série Star Wars: Ahsoka.







'Ahsoka' | Trailer legendado | Disney+ ;



Além de Dawson, o elenco da série conta com Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla, Ray Stevenson como Baylan Skoll, Ivanna Sakhno como Shin Hati, Diana Lee Inosanto como Morgan Elsbeth, David Tennant como Huyang, Lars Mikkelsen como o Almirante Thrawn e Eman Esfandi como Ezra Bridger.

Star Wars: Ahsoka estreia com exclusividade no Disney+. Lembre-se que esta também é a casa da Lucasfilm no streaming, ou seja, é onde os fãs encontram todos os filmes, séries, animações e especiais do universo Star Wars para ver online.