Confira 5 animações infantis que você não sabia que estavam no Disney+

Você sabia que pode revisitar no Disney+ algumas animações que marcaram a infância de muita gente, em diferentes momentos? O serviço de streaming possui não só uma infinidade de novos conteúdos, mas também clássicos que você achava que tinham se perdido nos anos 1990 e 2000.

Quem se lembra da série animada Kim Possible, com a espiã adolescente que lutava junto de Ron Stoppable e a toupeira careca Rufus? Ou a série do tímido Doug, com seu cachorro Costelinha e que tinha “uma queda” por Patti Maionese?

Há ainda quem sente saudades das doidas aventuras vividas pela turma da Hora do Recreio no pátio da escola? E as trapalhadas da Família Radical e Ana Pimentinha?

Veja, a seguir, algumas das animações mais marcantes para quem curtiu a infância nos anos 1990 e 2000 poder reviver as emoções no Disney+:







Amizade e diversão com um clássico 90’s: Doug





Quem não se lembra de Doug, a série animada sobre o garoto tímido dono do cachorro Costelinha e apaixonado por Patty Maionese? Este clássico desenho dos anos 1990 está com suas três temporadas completas no Disney+.



Com 12 anos, Doug Funnie tem uma imaginação fértil e mora com os pais e a irmã mais velha, Judy, na cidade fictícia de Bluffington. O menino adora escrever em seu diário e lá expressa seus desejos e sonhos, como quando se transforma no super-herói Homem-Codorna.

Além de sua família, Doug conta com a ajuda de seu melhor amigo, Skeeter Valentine, inteligente e apaixonado pela banda Os Beets. Além de planejar com ele como conquistar Patti, os dois ocasionalmente enfrentam o valentão Roger.







Aventuras na escola com a turma de A Hora do Recreio





Outra série animada clássica das tardes do Disney Channel no final dos anos 1990, A Hora do Recreio conquistou muitos fãs devido às aventuras de seis alunos durante o recreio da escola: o carismático TJ, o atleta Vince, a durona Spinelli, o grandão Mikey, a inteligente Gretchen e o novo aluno Gus.

O grupo de amigos lida todos os dias com as confusões dos demais alunos da escola. Além de diferentes tribos, todo o pátio do recreio é comandado pelo Rei Bob, um garoto da sexta série. A série conta com três temporadas no Disney+.

A graça da série estava justamente em seu retrato divertido (mas certeiro) da sociedade em miniatura representada nos grupos da escola. A cada episódio, um dos personagens se via dividido entre se adequar a uma tribo ou se expressar individualmente, gerando conflitos e, claro, momentos hilários.







As aventuras de Penny e cia em Família Radical





Antes do revival lançado recentemente com Família Radical: Maior e Melhor, a série de animação original foi criada no início dos anos 2000, sendo um dos primeiros shows do estilo a centrar-se em uma família negra no subúrbio norte-americano.

A música tema era cantada por Solange Knowles e o grupo Destiny's Child, do qual Beyoncé fez parte, e toda a trilha sonora é um dos pontos altos do desenho. A série acompanha Penny Radical, uma garota de 14 anos que costuma ter vergonha de seu pai, Oscar.

Ao longo de duas temporadas, o público acompanha ela saindo com seus amigos, mas muitas vezes acaba cedendo à pressão dos colegas. Enquanto ela lida com problemas normais de adolescente, ela precisa lidar com as confusões dos pais, irmãos e família em geral.





As confusões de Ana Pimentinha e sua família





Ana Pimentinha é mais uma série de animação que faz parte da memória de quem cresceu com o Disney Channel no final dos anos 1990. Nela, acompanhamos a personagem que dá título ao desenho, mas que às vezes é chamada por seu apelido, Pimmy.

Ela vive com sua mãe, uma mulher divorciada de um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, com sua irmã caçula de sete anos, que possui uma voz estranhamente grave, e com seu gato laranja, Steve.

Ana Pimentinha é perdidamente apaixonada por Craig Bean e seus melhores amigos são Milo Kamalani e Nicky Little. Milo, esportista nato, nunca deixa de usar seu gorro azul e Nicky é uma das garotas mais inteligentes da classe.







Os desafios de Kim Possible





Uma das espiãs mais queridas do mundo da ficção infantil, Kim Possible é um daqueles desenhos animados que são a cara do início dos anos 2000. Somos apresentados à Kimberly Ann Possible, uma adolescente do Ensino Médio aparentemente comum que, nas horas vagas, luta contra o crime.

Um de seus parceiros é seu melhor amigo Ron Stoppable, um cara um pouco atrapalhado mas de bom coração que se revela muito valioso a Kim nas horas mais difíceis.

Além dele, Kim também conta com a ajuda da toupeira careca de Ron, Rufus, e Wade, um menino prodígio de dez anos muito inteligente e habilidoso com computadores.

Juntos, o quarteto é conhecido como “Team Possible”. A maioria das missões de Kim envolve uma viagem para vários destinos ao redor do mundo para resgatar cidadãos do perigo e lutar contra uma variedade de vilões, os mais frequentes sendo Dr. Drakken e sua ajudante Shego, que possui a habilidade de gerar rajadas de energia poderosas.