Cancel
Novidades Disney+

O que há de novo em 'Família Radical': como os personagens mudaram

23 de março de 2022
23 de março de 2022

Descubra como estão os protagonistas da série que retorna, 20 anos depois, com uma produção original imperdível do Disney+.


A Família Radical: Maior e Melhor retorna 20 anos após sua estreia. Essa aclamada série animada tornou popular Penny Radical e todo o seu clã. A nova versão – uma produção original do Disney+ – traz de volta todos os seus protagonistas, só que mais velhos e, portanto, com novos desafios de acordo com os tempos.

familia radical


Família Radical: Maior e Melhor: como a família Proud é apresentada na nova série Disney+

Penny Radical, protagonista da série e filha mais velha da família Radical, mudou consideravelmente sua personagem. Embora ainda se zangue com frequência com o pai, ela precisa lidar com novos conflitos pessoais e seu maior desejo é se tornar uma pessoa popular.

familia radical

Oscar Radical continua mantendo a figura do pai superprotetor com a filha. Ele tem dificuldade em aceitar que Penny está a caminho de se tornar adulta. Na série, ele é o dono da fábrica "Proud Snacks".

Trudy Radical, a matriarca da família, desempenha o papel de uma veterinária adorável. Na história ela parece estar quase sempre calma. Mas, às vezes, Trudy assusta Oscar quando tem seus ataques de raiva.

família radical

Por sua vez, BeBe e CeCe são os mais novos da família. Esta dupla de crianças, que são irmãos de Penny, mostram em mais de uma ocasião que têm talento para diferentes coisas.

familia radical

Vovó Zica, mãe de Oscar e avó da família, não tem um bom relacionamento com o filho, embora no fundo todos sabem que ela o ama. O contrário acontece com Bobby, seu outro filho, que é, aparentemente, seu favorito.

Por fim, Puff, o cachorro amado de Vovó Zica, é um doce poodle branco. Ele geralmente é calmo e se adapta bem às pessoas, embora às vezes seus nervos joguem contra ele e ele se torne um cão arisco. O único membro da família Radical com quem ele não se dá bem é Oscar, inclusive, é o único a quem ataca.

family proud

Quais são as novas aventuras de Penny em Família Radical: Maior e Melhor:

O ano começa com novas aventuras e infortúnios não apenas para Penny, que agora tem 14 anos, mas também para toda a família. Sua mãe, Trudy, é incentivada a buscar uma nova carreira, enquanto seu pai, Oscar, sonha com grandes projetos.

A jovem, entretanto, terá de enfrentar uma vizinha pouco sociável e precisará lidar com alguns influenciadores digitais que querem, a todo custo, cancelá-la.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set