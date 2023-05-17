Confira quando todos os filmes da franquia Indiana Jones chegam ao Disney+

Prepare-se para o lançamento de Indiana Jones e a Relíquia do Destino assistindo aos filmes anteriores no Disney+.
Faltam apenas algumas semanas para a estreia mundial de Indiana Jones e a Relíquia do Destino! O filme, que será a última aventura de Harrison Ford como o icônico Indiana Jones, chegará aos cinemas em 29 de junho.
1. Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida (1981)
Este filme ambientado na década de 1930 e vencedor de quatro Oscars®, incluindo a categoria de Melhores Efeitos Especiais, conta a façanha do arqueólogo aventureiro Indiana Jones, vivido por Ford.
2. Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984)
Depois de fugirem de um tiroteio em uma boate e serem jogados de um avião, Indiana Jones, a cantora Wilhelmina "Willie" Scott (Kate Capshaw) e o pequeno Short Round (Ke Huy Quan) chegam a um povoado assolado pela fome. A comunidade atribui sua situação crítica ao roubo de três pedras sagradas, que sempre trouxeram prosperidade para a população.
3. Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)
Os inimigos nazistas de Indiana Jones estão de volta nesta trama e sequestraram seu pai, o professor Henry Jones (vivido pelo inesquecível Sean Connery), para que ele os ajude a localizar o Santo Graal.
4. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008)
O famoso arqueólogo volta à ação na busca pela Caveira de Cristal, um objeto místico de grande valor. O problema é que agentes soviéticos, liderados por Irina Spalko (Cate Blanchett), também estão atrás da peça histórica e não vão descansar até consegui-la.
Neste filme, Indiana Jones enfrenta toda a aventura ao lado de seu filho Henry – interpretado por Shia LaBeouf.