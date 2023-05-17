Confira quando todos os filmes da franquia Indiana Jones chegam ao Disney+

Prepare-se para o lançamento de Indiana Jones e a Relíquia do Destino assistindo aos filmes anteriores no Disney+.



Faltam apenas algumas semanas para a estreia mundial deúltima aventura de Indiana Jones, chegará aos cinemas em 29 de junho.



Faltam apenas algumas semanas para a estreia mundial de Indiana Jones e a Relíquia do Destino ! O filme, que será ade Harrison Ford como o icônico, chegará aos cinemas em

Novos desafios aguardam o lendário herói arqueólogo que retorna em mais uma história marcante.





quatro filmes da franquia, que estarão disponíveis no 31 de maio.



Para se preparar para essa grande aventura cinematográfica, assista novamente aos, que estarão disponíveis no Disney+ a partir de

Relembre quais são eles e programe-se para esta maratona!





1. Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida (1981)



Este filme ambientado na década de 1930 e vencedor de quatro Oscars®, incluindo a categoria de Melhores Efeitos Especiais, conta a façanha do arqueólogo aventureiro Indiana Jones, vivido por Ford.







Ele é o encarregado de localizar a Arca da Aliança, um artefato misterioso e poderoso que também está sendo procurado pelos nazistas.





2. Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984)



Depois de fugirem de um tiroteio em uma boate e serem jogados de um avião, Wilhelmina "Willie" Scott (Kate Capshaw) e o pequeno Short Round (Ke Huy Quan) chegam a um povoado assolado pela fome. A comunidade atribui sua situação crítica ao roubo de três pedras sagradas, que sempre trouxeram prosperidade para a população.



Depois de fugirem de um tiroteio em uma boate e serem jogados de um avião, Indiana Jones , a cantora) e o pequeno) chegam a um povoado assolado pela fome. A comunidade atribui sua situação crítica ao roubo de, que sempre trouxeram prosperidade para a população.

Jurando recuperar as pedras roubadas, Jones fica cara a cara com um perigoso grupo que faz sacrifícios humanos!





3. Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)



Os inimigos nazistas de Indiana Jones estão de volta nesta trama e sequestraram seu pai, o professor Henry Jones (vivido pelo inesquecível Sean Connery), para que ele os ajude a localizar o Santo Graal.





Estados Unidos à Veneza, na Itália, passando por desertos do Oriente Médio, cabe ao protagonista salvar o próprio pai e evitar que o Santo Graal caia nas mãos erradas nessa aventura cheia de ação para Dos, na Itália, passando por desertos do, cabe ao protagonistae evitar que ocaia nas mãos erradas nessa aventura cheia depara toda a família







4. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008)



O famoso arqueólogo volta à ação na busca pela Caveira de Cristal, um objeto místico de grande valor. O problema é que agentes soviéticos, liderados por Irina Spalko (Cate Blanchett), também estão atrás da peça histórica e não vão descansar até consegui-la.



Neste filme, Indiana Jones enfrenta toda a aventura ao lado de seu filho Henry – interpretado por Shia LaBeouf.

