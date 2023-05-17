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Confira quando todos os filmes da franquia Indiana Jones chegam ao Disney+

17 de maio de 2023
17 de maio de 2023

Prepare-se para o lançamento de Indiana Jones e a Relíquia do Destino assistindo aos filmes anteriores no Disney+. 


Faltam apenas algumas semanas para a estreia mundial de Indiana Jones e a Relíquia do Destino! O filme, que será a última aventura de Harrison Ford como o icônico Indiana Jones, chegará aos cinemas em 29 de junho.

Novos desafios aguardam o lendário herói arqueólogo que retorna em mais uma história marcante.

Para se preparar para essa grande aventura cinematográfica, assista novamente aos quatro filmes da franquia, que estarão disponíveis no Disney+ a partir de 31 de maio.

Relembre quais são eles e programe-se para esta maratona!


Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida (1981)

1. Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida (1981)


Este filme ambientado na década de 1930 e vencedor de quatro Oscars®, incluindo a categoria de Melhores Efeitos Especiais, conta a façanha do arqueólogo aventureiro Indiana Jones, vivido por Ford.


Ele é o encarregado de localizar a Arca da Aliança, um artefato misterioso e poderoso que também está sendo procurado pelos nazistas.


2. Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984)


Depois de fugirem de um tiroteio em uma boate e serem jogados de um avião, Indiana Jones, a cantora Wilhelmina "Willie" Scott (Kate Capshaw) e o pequeno Short Round (Ke Huy Quan) chegam a um povoado assolado pela fome. A comunidade atribui sua situação crítica ao roubo de três pedras sagradas, que sempre trouxeram prosperidade para a população.

Jurando recuperar as pedras roubadas, Jones fica cara a cara com um perigoso grupo que faz sacrifícios humanos!


3. Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)


Os inimigos nazistas de Indiana Jones estão de volta nesta trama e sequestraram seu pai, o professor Henry Jones (vivido pelo inesquecível Sean Connery), para que ele os ajude a localizar o Santo Graal.

Dos Estados Unidos à Veneza, na Itália, passando por desertos do Oriente Médio, cabe ao protagonista salvar o próprio pai e evitar que o Santo Graal caia nas mãos erradas nessa aventura cheia de ação para toda a família.


Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal (2008)


4. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008)


O famoso arqueólogo volta à ação na busca pela Caveira de Cristal, um objeto místico de grande valor. O problema é que agentes soviéticos, liderados por Irina Spalko (Cate Blanchett), também estão atrás da peça histórica e não vão descansar até consegui-la.

Neste filme, Indiana Jones enfrenta toda a aventura ao lado de seu filho Henry – interpretado por Shia LaBeouf.

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