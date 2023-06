Conheça 6 filmes e séries para celebrar o mês do Orgulho LGBTQ+ no Disney+

De musicais a séries, passando por animações, há várias produções sobre a temática para conferir no serviço de streaming. Não perca!



Em junho, comemora-se internacionalmente o mês do Orgulho LGBTQ+ para relembrar as conquistas da comunidade em todo o mundo e mostrar a todos que o preconceito não tem vez em uma sociedade justa e igualitária.

Para celebrar essa data, o que não falta é conteúdo de qualidade sobre o tema no Disney+, com uma seleção especial de séries, animações e filmes na Coleção Pride. Confira, a seguir, alguns dos títulos mais legais para fazer uma maratona!







Glee



Série musical que foi ao ar de 2009 a 2015, Glee é até hoje uma das séries mais memoráveis dos últimos tempos e conta com personagens LGBTQ+ para que muitos possam se ver representados nas telas.

Criada por Ryan Murphy, a série acompanha a história do professor de espanhol do ensino médio Will Schuester (Matthew Morrison), que se torna o diretor do clube de coral da escola, o New Directions.

Em busca de novos talentos, Will descobre figuras excêntricas na escola, como a ambiciosa Rachel (Lea Michele), o estiloso Kurt Hummel (Chris Colfer) e o confuso capitão do time de futebol Finn Hudson (Cory Monteith).

Ao mesmo tempo que tenta ensinar aos integrantes o valor da música para o entendimento das próprias questões, Will tenta evitar que a treinadora líder de torcida da escola, Sue Sylvester (Jane Lynch), sabote o coral.





Segredos Mágicos



O curta-metragem de animação Segredos Mágicos faz parte de um projeto criado pela Disney e Pixar em 2019, o Sparkshorts. A ideia era juntar alguns dos funcionários da Pixar e para desenvolver curtas de animação sobre histórias baseadas em experiências pessoais dos criadores.

Os dez curtas do projeto valem muito a pena, como a produção Segredos Mágicos, que acompanha Greg, um homem rodeado por uma família amorosa e dono de um cachorrinho indisciplinado, mas muito alegre.

Apesar de tudo isso, ele guarda um segredo. Hoje, porém, vai ser diferente. Com a ajuda de seu filhote e um pouco de magia, Greg vai descobrir que não tem nada a esconder.





Trevor, o Musical





Trevor: O Musical é uma gravação de uma das apresentações da peça de teatro com mesmo nome que foi aclamada pela crítica e muito importante para a história da comunidade LGBTQ+.

O musical conta a história de Trevor, um garoto de 13 anos que parte em uma turbulenta jornada de autodescoberta. Depois que ele enfrenta um incidente embaraçoso na escola, ele terá que reunir coragem para seguir em frente e forjar seu próprio caminho na vida.

O musical é baseado no filme vencedor do Oscar® de 1995, Trevor, que inspirou The Trevor Project. O Trevor Project é a maior organização mundial de prevenção de suicídio e saúde mental para jovens LGBTQ+.







Mundo Estranho





Mundo Estranho (2022) é um filme de animação que conta a história de uma lendária família de exploradores que tenta navegar por uma terra misteriosa e desconhecida.

O teimoso explorador Jaeger Clade ( voz de Dennis Quaid) não dá muita atenção ao seu filho, Searcher Clade (dublado por Jake Gyllenhaal) para se dedicar a uma vida de aventuras.

Searcher quer chamar a atenção do pai para uma misteriosa planta verde que ele chama de Pando, mas Jaeger o ignora. Após 25 anos, descobrimos que a planta é na verdade uma das fontes de energia de maior sucesso da região onde Searcher vive.

Dedicado a cultivar o vegetal, ele vive uma vida pacata com sua amada esposa aviadora Meridian (Gabrielle Union), seu filho adolescente gay Ethan (Jaboukie Young-White) e Legend, o cachorro de três pernas.







High School Musical: A Série: O Musical



High School Musical: A Série: O Musical tem três temporadas disponíveis no Disney+ e seu elenco diverso traz personagens da comunidade que buscam descobrir quem verdadeiramente são e viver essa verdade sem julgamentos.

Em uma versão fictícia da East High School em Salt Lake City, Utah, onde os filmes de High School Musical foram filmados, a nova professora de teatro decide encenar uma apresentação do primeiro filme da franquia para sua produção teatral de inverno.

Os alunos participam das produções musicais da escola para tentar aprender a lidar uns com os outros, ao mesmo tempo que tentam superar os desafios que enfrentam em suas vidas na escola e em casa.





Amor, Sublime Amor





O reboot do clássico musical de 1961, o filme Amor, Sublime Amor de 2021 é dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Ansel Elgort e Rachel Zegler (em sua estreia no cinema), e também conta com Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist e Corey Stoll no elenco.

A clássica história do amor proibido adaptado para os subúrbios da Nova York segregada dos anos 1950, nessa nova versão ganha novos personagens, um deles uma importante figura da comunidade LGBTQ+.

Enquanto a briga entre as duas maiores gangues da cidade, os Sharks, comandados pelos imigrantes latino-americanos, e os Jets, formados pelos oriundos da Irlanda e Polônia, o romance entre Maria e Tony se inicia.

Apesar do amor repentino, a família de cada um dos dois pertence a uma das gangues rivais, o que os faz desaprovar a relação logo de início, levando o casal a pensar em soluções extremas para ficarem juntos.