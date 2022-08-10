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Conheça 7 artistas brasileiros que deram voz a vários personagens da Disney

10 de agosto de 2022
10 de agosto de 2022

De Fernanda Montenegro a Marcos Mion: descubra que famosos brasileiros dublaram alguns dos personagens mais queridos das animações Disney.


Alguns dos maiores artistas nacionais já emprestaram suas vozes para dar vida a personagens memoráveis do universo Disney, em divertidas animações disponíveis no Disney+. Atores consagrados dublaram a Branca de Neve, o Olaf de Frozen, o astronauta Lightyear, e muitos outros.

Descubra que famosos estão por trás das vozes de grandes personagens das animações Disney:

Fernanda Montenegro é a Sra. Calloway

dama do teatro brasileiro, atriz de novelas, filmes e, atualmente, também uma imortal da Academia Brasileira de Letras, a grande Fernanda Montenegro também faz parte das vozes da Disney.

A atriz emprestou sua voz e talento de interpretação ao dublar a Sra. Calloway na divertida animação Nem Que a Vaca Tussa, de 2004. O filme é um western infantil e a personagem de Fernanda é uma vaca líder dos animais da fazenda Pedaço do Céu.

Lightyear

Marcos Mion é Buzz Lightyear

O apresentador Marcos Mion fez sua estreia no mundo da dublagem fazendo a voz da mais nova animação da Pixar e Disney, que recentemente estreou no Disney+: Lightyear.

Marcos Mion postou em suas redes sociais a alegria de assumir essa responsabilidade quando foi anunciado como o dublador de Buzz Lightyear no novo longa.

Ursula

Zezé Motta é Úrsula

No sucesso A Pequena Sereia (1989), a atriz e cantora Zezé Motta faz a voz da icônica vilã Úrsula. Por ser também uma cantora experiente, Zezé ficou responsável de não só dar o tom vigoroso à personagem maldosa, mas também de interpretar a cançãoPobres Corações Infelizes”.

Branca de Neve

Dalva de Oliveira é a Branca de Neve

A primeira princesa da Disney, a memorável Branca de Neve, teve seu filme de animação lançado em 1937: Branca de Neve e os Sete Anões. No Brasil, coube dar voz à personagem uma grande cantora do rádio dos anos 1930 a 1950: Dalva de Oliveira.

Irmão Urso

Selton Mello é o Irmão Urso

O ator e diretor Selton Mello tem uma longa lista de trabalhos como dublador e, um de seus trabalhos de destaque, é como Kenai, o Irmão Urso no filme homônimo, de 2003. No filme, ele é um menino que é transformado em urso e passa a aprender importantes lições de vida.

Selton Mello também fez a voz do mimado imperador Kuzco, no filme A Nova Onda do Imperador (2000), também disponível no Disney+.

Olaf

Fábio Porchat é Olaf

O ator e humorista Fábio Porchat deu vida ao hilário boneco de neve que movimenta o filme Frozen: Uma Aventura Congelante (2013). O comediante voltou em outros momentos ao personagem, em Frozen 2, Era uma Vez um Boneco de Neve, Natal em Arendelle e em série própria: Olaf Apresenta.

Carros 3

Giovanna Ewbank é Cruz Ramírez

A apresentadora e influenciadora digital Giovanna Ewbank fez a voz de Cruz Ramírez, um dos automóveis aventureiros da animação Carros 3. No longa, sua personagem é uma determinada jovem treinadora de corridas que ajuda o protagonista Relâmpago McQueen

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