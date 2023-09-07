Conheça As Três Detetives, nova série original do Disney+

Teste suas habilidades de investigação com a nova série do Disney+ protagonizada por três jovens detetives.



Procurando algo para maratonar no feriado de 7 de setembro? Pois saiba que acaba de chegar uma nova série ao Disney+: As Três Detetives.

A história é baseada em uma popular série de livros da Alemanha chamada Die drei !!! (no original em alemão) e tem tudo para agradar os fãs de tramas adolescentes com mistério e aventura.

Saiba mais informações abaixo:









Qual a história de As Três Detetives?



Kim (Purnima Grätz), Marie (Lilith Johna) e Franzi (Bella Bading) são melhores amigas e têm o que outras garotas só podem sonhar: seu próprio clube de detetives!

Sejam criminosos, namorados, problemas com os pais, um caso de chantagem, roubo ou cyberbullying, não há mistério que a inteligente – mas muitas vezes teimosa – Kim, a alegre e confiante Franzi e a estilosa e versátil Marie, não possam resolver.

Suas diferenças às vezes colocam a amizade das três à prova, mas no final, elas resolvem todos os casos e sempre protegem umas às outras.

Com dez episódios, a série As Três Detetives vai fazer você querer se juntar a esse inusitado trio e ajudar a investigar grandes mistérios!





Não perca As Três Detetives no Disney+



A nova série já está disponível no Disney+. Será que as suas habilidades de detetive estão em dia? Assista e descubra!