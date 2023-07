Conheça Hatbox Ghost, personagem de Jared Leto em Mansão Mal-Assombrada

O novo filme é inspirado na famosa atração de um dos parques temáticos da Disney e o personagem de Jared Leto faz parte dela.



No dia 27 de julho, o filme Mansão Mal-Assombrada te espera nos cinemas de todo o Brasil! O filme da Disney conta a história de Gabbie (Rosario Dawson), que descobre que sua nova casa está tomada por invasores sobrenaturais.

Gabbie, então, recruta um divertido time de especialistas espirituais (que vão de um padre a um cientista) para livrar a mansão dos fantasmas, incluindo Hatbox Ghost, personagem interpretado por Jared Leto, ator vencedor do Oscar®.





Quem é Hatbox Ghost, personagem de Mansão Mal-Assombrada?



Vários dos fantasmas que habitam a mansão não são malvados e estão satisfeitos com a sua existência – mas, claro, há os que perturbam a vida daqueles que estão na casa.

Hatbox Ghost é o espírito maligno de um aristocrata cujo comportamento ameaçador e aparência assustam a todos. O filme é inspirado na famosa atração, de mesmo nome, de um dos parques temáticos da Disney e esse fantasma faz parte dela.



“O Hatbox Ghost é um rosto que as pessoas viram no passeio [do parque da Disney], e esse rosto evoluiu para o personagem. Eu realmente acredito que os fãs vão sentir que fizemos justiça a ele”, explica Justin Simien, diretor de Mansão Mal-Assombrada, em comunicado oficial.

“O engraçado é que você nunca saberia que é Jared Leto interpretando o Hatbox Ghost a menos que alguém lhe dissesse. Ele se dedicou muito ao personagem. Trabalhamos por muito tempo em coisas como o sotaque e sua história”, acrescenta o cineasta.









Veja Mansão Mal-Assombrada nos cinemas



Além de Jared Leto e Rosario Dawson, o elenco de Mansão Mal-Assombrada está repleto de nomes conhecidos do público, como Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, LaKeith Stanfield e Winona Ryder.

Não perca a estreia em 27 de julho e curta essa divertida história!