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Conheça Hatbox Ghost, personagem de Jared Leto em Mansão Mal-Assombrada

21 de julho de 2023
21 de julho de 2023

O novo filme é inspirado na famosa atração de um dos parques temáticos da Disney e o personagem de Jared Leto faz parte dela. 


No dia 27 de julho, o filme Mansão Mal-Assombrada te espera nos cinemas de todo o Brasil! O filme da Disney conta a história de Gabbie (Rosario Dawson), que descobre que sua nova casa está tomada por invasores sobrenaturais.

Gabbie, então, recruta um divertido time de especialistas espirituais (que vão de um padre a um cientista) para livrar a mansão dos fantasmas, incluindo Hatbox Ghost, personagem interpretado por Jared Leto, ator vencedor do Oscar®.

Quem é Hatbox Ghost, personagem de Mansão Mal-Assombrada?


Vários dos fantasmas que habitam a mansão não são malvados e estão satisfeitos com a sua existência – mas, claro, há os que perturbam a vida daqueles que estão na casa.

Hatbox Ghost é o espírito maligno de um aristocrata cujo comportamento ameaçador e aparência assustam a todos. O filme é inspirado na famosa atração, de mesmo nome, de um dos parques temáticos da Disney e esse fantasma faz parte dela.

“O Hatbox Ghost é um rosto que as pessoas viram no passeio [do parque da Disney], e esse rosto evoluiu para o personagem. Eu realmente acredito que os fãs vão sentir que fizemos justiça a ele”, explica Justin Simien, diretor de Mansão Mal-Assombrada, em comunicado oficial.

“O engraçado é que você nunca saberia que é Jared Leto interpretando o Hatbox Ghost a menos que alguém lhe dissesse. Ele se dedicou muito ao personagem. Trabalhamos por muito tempo em coisas como o sotaque e sua história”, acrescenta o cineasta.

Mansão Maç-Assombrada


Veja Mansão Mal-Assombrada nos cinemas


Além de Jared Leto e Rosario Dawson, o elenco de Mansão Mal-Assombrada está repleto de nomes conhecidos do público, como Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, LaKeith Stanfield e Winona Ryder

Não perca a estreia em 27 de julho e curta essa divertida história!

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