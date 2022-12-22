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Conheça Mila no Multiverso, a primeira série nacional de ficção científica do Disney+

22 de dezembro de 2022
22 de dezembro de 2022

A nova produção brasileira do Disney+ é estrelada por Malu Mader e Rafaela Mandelli. Saiba tudo sobre a série, que tem estreia nacional dia 25 de janeiro! 


E se você descobrisse que sua realidade não é a única que existe? Explorando a temática dos múltiplos universos, Mila no Multiverso – a nova série nacional de aventura e ficção-científica com o selo Disney+ Original Productions – terá sua estreia em 25 de janeiro de 2023, exclusivamente no Disney+.

Saiba mais sobre a nova produção brasileira, que chega em breve ao serviço de streaming e promete agradar aos fãs do gênero.

Mila no Multiverso


Qual é a trama de Mila no Multiverso?

Mila no Multiverso conta a história da jovem Mila (Laura Luz), que em seu 16º aniversário descobre um dispositivo que pode levá-la para visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis (vivida pela atriz Malu Mader).

Logo, Mila percebe que este sumiço é só o começo de sua história, já que Elis, ao descobrir a existência de múltiplos universos, passa a ser perseguida por um grupo misterioso chamado ‘Os Operadores’.

Por conta disso, Mila precisará adaptar-se rapidamente aos desafios da nova realidade com a ajuda de seus amigos Juliana (Yuki Sugimoto), Vinícius (João Victor) e Pierre (Dani Flomin).

Quem está no elenco de Mila no Multiverso?

Além de Malu Mader, Laura Luz, Yuki Sugimoto, João Victor e Dani Flomin, a nova série do Disney+ conta com Rafaela Mandelli, Duda Oliveira, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra, Jader Januário, Gisele Lima, Giselle Shim e Lucas Abner.

A série Mila no Multiverso é dirigida por Julia Jordão e Jéssica Queiroz, e produzida pela Boutique Filmes e pela Non Stop. A produção executiva é assinada por Tiago Mello, e tem roteiros escritos por Cássio Koshikumo e Janaina Tokitaka.

Mila no Multiverso é a primeira série de ficção-científica de origem brasileira com estreia global no Disney+. É mais um exemplo do compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de relevância local inteiramente desenvolvido na América Latina, em parceria com produtoras da região e talentos reconhecidos.

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