Conheça Pupstruction: Um Cãozinho Genial, nova série animada do Disney+

Phinny e sua equipe de cachorros trabalham em uma empresa de construção e protagonizam diversas aventuras na série animada.



As aventuras de uma adorável empresa de construção formada por cães chegaram ao Disney+! Pupstruction: Um Cãozinho Genial é a nova série de animação que vai conquistar o coração dos pequenos e de toda a família.

Saiba mais detalhes dessa novidade do catálogo do serviço de streaming.





Sobre o que é Pupstruction: Um Cãozinho Genial



A série conta a história de Phinny, um cão da raça corgi, e da sua equipe de cachorros composta pela forte rottweiler Roxy, pela simpática cadela pastora Luna e pelo doce mastim Tank.

Juntos, eles derramam suor (e um pouquinho de baba canina) para ajudar a sua querida cidade de Petersburg.

Os primeiros cinco episódios da temporada 1 já estão disponíveis e apresentam uma série de situações encantadoras e divertidas.





Assista a Pupstruction: Um Cãozinho Genial no Disney+



Chegou a hora de descobrir mais sobre esses adoráveis cachorros! Acesse agora mesmo o Disney+ e não perca as aventuras de Pupstruction: Um Cãozinho Genial.