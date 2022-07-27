Cancel
Novidades Disney+

Corbin Bleu está em High School Musical: O Musical: A Série. Relembre 5 momentos de seu personagem

27 de julho de 2022
27 de julho de 2022

Reveja alguns dos momentos mais marcantes do ator que interpretou Chad Danforth na franquia High School Musical, toda disponível no Disney+.


Corbin Bleu ficou conhecido por interpretar Chad Danforth na trilogia High School Musical (2006-2008). O ator fez uma participação especial na 3ª temporada de High School Musical: O Musical: A Série, que estreia em 27 de julho no Disney+.

Que tal lembrar de algumas das atuações mais marcantes do personagem na franquia? A seguir, confira uma seleção com as cinco das melhores cenas em que Corbin Bleu, ou melhor, Chad Danforth, mostrou todo o seu talento.

1) Corbin Bleu no primeiro encontro de Chad e Taylor

Embora pareçam ter personalidades muito opostas em grande parte de High School Musical (2006), o romance floresceu entre Chad e Taylor (Monique Coleman).

Afinal, tudo o que ele precisava era ter um pouco de coragem para convidá-la para sair. E, para a surpresa de todos, ela aceitou!

Corbin Bleu Monique Coleman High School Musical


2) Chad e Ryan trocam de papéis em uma das cenas mais comentadas de High School Musical

Corbin Bleu e Lucas Grabeel chamaram a atenção do público com seus personagens em High School Musical 2 (2007). Durante a apresentação de “I Don’t Dance”, Chad e Ryan trocam de roupa e surpreendem com a performance.

Corbin Bleu Chad Danforth High School Musical


3) Chad e Troy roubam os holofotes em “Work This Out”

Esta sequência até pode trazer vários dos protagonistas da história. Mas são Chad e Troy (Zac Efron) quem chamam atenção.

Vestidos com camisas azuis claras e calças marrons, eles se destacam da multidão, na cena da cozinha, enquanto todos começam a dançar "Work This Out" em High School Musical 2.

Corbin Bleu Chad Danforth High School Musical


4) Bons amigos sempre se conectam através da música em High School Musical

Em “The Boys Are Back”, música do filme High School Musical 3 – O Ano da Formatura (2008), Chad e seu melhor amigo, Troy, mostram quem é que manda na dança e no canto

Corbin Bleu Chad Danforth Zac Efron Troy Bolton High School Musical


5) Uma noite inesquecível em High School Musical 3

Não há dúvidas de que a formatura em High School Musical 3 é crucial para todos os protagonistas – e Chad não é exceção.

O jovem convida Taylor para ser seu par no baile, e ela não hesita em aceitar. Na preparação para a grande noite, todos se arrumam para a festa ao som de "A Night To Remember".

Corbin Bleu Chad Danforth High School Musical


Não perca High School Musical no Disney+

Assista a Corbin Bleu na trilogia High School Musical exclusivamente no Disney+! E aproveite para ver também todos os episódios de High School Musical: O Musical: A Série no serviço de assinatura!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set