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Que filmes e séries do Homem-Aranha você pode ver no Disney+

1 de agosto de 2022
1 de agosto de 2022

Um dos personagens mais carismáticos da Marvel está no Disney+! Toda a família pode aproveitar uma grande variedade de filmes e séries protagonizados pelo Homem-Aranha no serviço de streaming.

Em uma jornada cheia de perigos, Peter Parker tenta descobrir quem ele é e como se tornar o super-herói que o mundo tanto precisa. O jovem enfrenta vilões terríveis, vive histórias de amor e grandes dilemas que o levam a questionar seus propósitos.

Não perca mais tempo e acompanhe as aventuras do Homem-Aranha

Homem-Aranha


Confira que filmes do Homem-Aranha você pode curtir no Disney+

Com base nos títulos disponíveis no Disney+, a ordem cronológica para ver os filmes do aracnídeo é a seguinte:

  • Homem-Aranha 2 (2004): A vida de Peter (Tobey Maguire) fica ainda mais complicada quando ele enfrenta um novo inimigo, o brilhante Otto Octavius ​​​​(Alfred Molina), cientista que se transformou no ameaçador Doutor Octopus.

  • Homem-Aranha 3 (2007): Peter (Tobey Maguire) finalmente conseguiu conquistar Mary Jane (Kirsten Dunst), mas sua vida é ameaçada com o aparecimento de três vilões ao mesmo tempo: Venom (Topher Grace), Homem-Areia (Thomas Haden Church) e o novo Duende Verde (James Franco).

  • O Espetacular Homem-Aranha (2012): Nesta produção, Peter (interpretado por Andrew Garfield) tenta descobrir suas origens e encontra seu primeiro amor do ensino médio, Gwen Stacy (Emma Stone).

  • O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014): Na continuação do filme de 2012, o Homem-Aranha (novamente vivido por Andrew Garfield) deve proteger a cidade de Nova York do vilão Electro (Jamie Foxx).

  • Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018): trata-se de um filme de animação que faz uma releitura do universo do Homem-Aranha. Nessa história, o cabeça de teia se chama Miles Morales e conhece a sua versão Peter Parker vinda de uma realidade paralela.

    • Homem-Aranha


Confira também as séries animadas do Homem-Aranha

Não acabou por aqui! O Disney+ também traz várias séries animadas do personagem.

São elas: Homem-Aranha (1994 - 1997), Homem-Aranha Ação Sem Limites (1999), Spider-Man (2003), The Spectacular Spider-Man (2008), Ultimate Spider-Man (2012-2016), Spider-Man da Marvel (2017-2020) e Spidey e seus Amigos Espetaculares (2021-2022).

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