Que filmes e séries do Homem-Aranha você pode ver no Disney+

Confira que filmes do Homem-Aranha você pode curtir no Disney+
Com base nos títulos disponíveis no Disney+, a ordem cronológica para ver os filmes do aracnídeo é a seguinte:
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Homem-Aranha 2 (2004): A vida de Peter (Tobey Maguire) fica ainda mais complicada quando ele enfrenta um novo inimigo, o brilhante Otto Octavius (Alfred Molina), cientista que se transformou no ameaçador Doutor Octopus.
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Homem-Aranha 3 (2007): Peter (Tobey Maguire) finalmente conseguiu conquistar Mary Jane (Kirsten Dunst), mas sua vida é ameaçada com o aparecimento de três vilões ao mesmo tempo: Venom (Topher Grace), Homem-Areia (Thomas Haden Church) e o novo Duende Verde (James Franco).
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O Espetacular Homem-Aranha (2012): Nesta produção, Peter (interpretado por Andrew Garfield) tenta descobrir suas origens e encontra seu primeiro amor do ensino médio, Gwen Stacy (Emma Stone).
O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014): Na continuação do filme de 2012, o Homem-Aranha (novamente vivido por Andrew Garfield) deve proteger a cidade de Nova York do vilão Electro (Jamie Foxx).
Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018): trata-se de um filme de animação que faz uma releitura do universo do Homem-Aranha. Nessa história, o cabeça de teia se chama Miles Morales e conhece a sua versão Peter Parker vinda de uma realidade paralela.
Confira também as séries animadas do Homem-Aranha
São elas: Homem-Aranha (1994 - 1997), Homem-Aranha Ação Sem Limites (1999), Spider-Man (2003), The Spectacular Spider-Man (2008), Ultimate Spider-Man (2012-2016), Spider-Man da Marvel (2017-2020) e Spidey e seus Amigos Espetaculares (2021-2022).
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