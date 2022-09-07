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D23 Expo: tudo o que você precisa saber sobre o grande evento da Disney

7 de setembro de 2022
7 de setembro de 2022

Está chegando o dia dos fãs se reunirem para celebrar a Disney na D23 2022. Prepare-se para grandes surpresas e convidados especiais!


Falta pouco para a D23 Expo, o momento em que os fãs da Disney se reunirão para celebrar tudo relacionado a Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, Disney Animation e muito mais.

Veja a seguir os detalhes sobre esse evento especial para os fãs da Disney!

O que é a Disney D23 Expo?

Disney D23 Expo – The Ultimate Disney Fan Event é um evento que acontece ao longo de três dias recheados de surpresas

Além das novidades da programação, todos os espaços do universo Disney ganharão destaque através de apresentações e painéis que nenhum fã vai querer perder.

A celebração conta, ainda, com a presença de convidados especiais e conteúdos exclusivos sobre os personagens favoritos dos fãs. A programação também inclui shows que vão surpreender os presentes e fãs de todo o mundo que acompanharem o evento. 

E, acima de tudo, a Disney D23 Expo trará muitas novidades!

Quando será a D23 2022?

A exposição acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de setembro no Anaheim Convention Center, na Califórnia (Estados Unidos).

O evento começará com um show, que promete ser grandioso, e apresentará a cerimônia do Disney Legends Awards, além de uma prévia da celebração dos 100 anos de maravilhas da Disney.

D23 Expo: Surpresas da Marvel 

Como parte da D23 Expo, a Marvel apresentará uma programação repleta de painéis, eventos no palco, convidados especiais, itens exclusivos, brindes e mais. 

Quer saber o que a Marvel Studios está preparando para vir por aí? Bem, é aqui que você vai descobrir.

Não perca a celebração dos 60 anos do Homem-Aranha, uma emocionante “espiada” nos próximos lançamentos da Marvel Games e muitas outras atrações. 

Pronto para viver um final de semana épico ao lado de seus personagens e super-heróis favoritos! Então não perca a Disney D23 Expo

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