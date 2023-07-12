Deadpool e Wolverine em ação: o que você precisa saber sobre a primeira imagem de Deadpool 3

A primeira imagem do novo filme de Deadpool chamou a atenção por um motivo especial. Entenda!

Em 2022, uma notícia trouxe muita alegria entre os fãs da Marvel: o ator Hugh Jackman voltaria a interpretar o personagem Wolverine, um dos mais queridos membros de X-Men, em Deadpool 3.

Na época, por meio de um vídeo divertido, o ator australiano que ficou famoso na pele de Wolverine, juntamente com Ryan Reynolds (ator que interpreta Deadpool), fez o anúncio do seu retorno ao papel.

Nesta semana, foi divulgada a primeira imagem dos dois personagens juntos nas gravações de Deadpool 3, o que gerou uma grande empolgação dos fãs de todo o mundo nas redes sociais.





A primeira imagem de Wolverine em um novo traje em Deadpool 3



Os primeiros a publicar a foto em seus perfis oficiais foram os próprios atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Na imagem, Deadpool é visto caminhando ao lado de Wolverine – que está usando o icônico traje amarelo das histórias em quadrinhos!





Deadpool 3 chegará aos cinemas em 2024. Enquanto isso, você pode assistir aos dois primeiros filmes do Deadpool e à saga dos X-Men no Disney+!

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