Desencantada: a explicação do final do filme

A sequência de Encantada conta com novas aventuras e conflitos para seus protagonistas. Descubra todos os detalhes! Atenção: esse conteúdo contém spoilers!





Desencantada já está disponível no Disney+! Na sequência de Encantada, Amy Adams e Patrick Dempsey trazem de volta Giselle e Robert.

No novo filme, os protagonistas decidem tomar um rumo diferente em suas vidas. Por isso, deixam Nova York e se mudam para uma pequena cidade.

No entanto, as coisas não são fáceis para Giselle, porque Morgan (Gabriella Baldacchino), a filha de Robert, não se adapta ao novo lar. Decidida a melhorar essa situação, a protagonista usa uma varinha mágica para desejar ter uma vida de “contos de fadas”.

O que Giselle não sabia era que esse desejo poderia complicar tudo mais transformá-la em uma madrasta malvada. Mas será que até o final de Desencantada, os protagonistas conseguem reverter o feitiço? A pergunta que fica agora é saber como!





Desencantada: qual é a explicação para o seu final

Para salvar o lugar – e também Giselle – de não se transformar para sempre em uma madrasta malvada, Robert, Morgan, Nancy (Idina Menzel) e Edward (James Marsden) entram em ação.

Morgan entrega a Giselle sua árvore de recordações familiares e, graças a isso, a protagonista volta a ser doce e querida por todos.

No entanto, os problemas não acabam aí: a Rainha Malvina (Maya Rudolph), a nova vilã na história, tenta de tudo para que o feitiço se mantenha.

Até o final, Morgan consegue tomar a varinha mágica de Malvina, mas a rainha lembra que só alguém de Andalasia pode usá-la. Então, Giselle explica à adolescente que, por ser sua filha, ela também pertence à cidade mágica.

Dessa forma, Morgan pede um novo desejo: estar na sua casa com sua mãe. Assim, consegue reverter o feitiço e a felicidade volta para suas vidas.

Assista a Desencantada exclusivamente no Disney+