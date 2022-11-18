Cancel
Novidades Disney+

Desencantada: quem é Gabriella Baldacchino, a atriz que interpreta Morgan  

18 de novembro de 2022
18 de novembro de 2022

A filha de Robert Philip, interpretada por Gabriela Baldacchino, está atravessando o período da adolescência em Desencantada. Saiba mais sobre a atriz.


A pequena e travessa Morgan Philip cresceu e está de volta em Desencantada com a interpretação da atriz Gabriella Baldacchino. A atriz dá vida à filha do advogado Robert (Patrick Dempsey), mas agora na sua fase juvenil.

Em Encantada, Morgan tem uma bela amizade com Giselle (Amy Adams) e presenteou o público com momentos muito divertidos. Agora, novas, divertidas e perigosas aventuras a esperam em Desencantada, com exclusividade no Disney+.

Desencantada: quem é Gabriella Baldacchino?


 Gabriella Baldacchino tem 20 anos de idade e atua no cinema e na televisão. Além de interpretar Morgan na sequência de Encantada, Baldacchino é conhecida por suas aparições no filme Annie (2014) e no programa de televisão The Conners (2021).

Gabriella Baldacchino é uma jovem que adora surfar, ir à praia, passar tempo com os amigos e compartilhar momentos divertidos com o elenco de Desencantada, como é possível perceber nas suas redes sociais oficiais.

Está ansioso para conhecê-la? Então não deixe de conferir sua atuação como Morgan em Desencantada, que estreia dia 18 de novembro no Disney+.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set