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Desencantada: tudo que você precisa lembrar antes de ver o filme

18 de novembro de 2022
18 de novembro de 2022

Falta pouco para que Giselle volte ao seu mundo mágico. Relembre alguns pontos importantes que você precisa saber antes de ver a sequência de Encantada. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Desencantada estará disponível no dia 18 de novembro no Disney+ e os fãs de Giselle (Amy Adams) e sua história de conto de fadas estão felizes de reencontrar com seus protagonistas.

A sequência de Encantada traz de volta Giselle e Robert (Patrick Dempsey), que decidem tomar um novo rumo em suas vidas depois de 15 anos de casados.

Antes de embarcar na nova história, relembre os momentos-chave que você precisa saber antes de ver Desencantada.

Encantada


Como Giselle e Robert se conheceram?

Um ponto essencial que você precisa lembrar antes de ver Desencantada é que, em Encantada (2007), Giselle é uma futura princesa que é expulsa da terra mágica de Andalasia por uma bruxa malvada.

Giselle é enviada à cidade de Nova York e se vê em um mundo com pouca magia e muito diferente daquele que ela conhecia. Lá é onde conhece Robert, um cínico advogado que vive com sua filha pequena.

Apesar de, os dois parecerem muito diferentes entre si em um primeiro momento, eles terminam completamente apaixonados e decidem continuar suas vidas na cidade.



Desencantada


Relembre quem são Nancy e o Príncipe Edward antes de ver Desencantada


No trailer de Desencantada, é revelado que Nancy e Edward visitam Giselle e Patrick no seu novo lar. Antes de estarem felizes e casados, os protagonistas tinham outros companheiros.

Em Encantada, Nancy era a namorada de Robert e o Príncipe Edward era quem ia se casar com Giselle. No entanto, ao se dar conta de que não estavam destinados a ficar com seus pares, Nancy e Edward decidiram ir à Andalasia, onde se apaixonaram e também acabaram se casando.


Veja Desencantada  no Disney+

O novo filme Desencantada poderá ser visto online a partir do dia 18 de novembro com exclusividade no Disney+. E Encantada também está disponível no serviço de streaming. Não perca a chance de mergulhar no universo de magia de Giselle! 

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