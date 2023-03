Dia da Mulher: Dubladoras da Marvel relembram cena icônica de Vingadores e destacam poder das super-heroínas

Responsáveis pelas vozes das personagens Capitã Marvel, Vespa e Gamora no Brasil, dubladoras comentam a importância da franquia na luta pela igualdade de gênero.





Quando o Homem-Aranha (Tom Holland) se vê completamente cercado pelo exército de Thanos em Vingadores: Ultimato (disponível no Disney+), tudo parece perdido.

Agarrado à Manopla do Infinito, ele se prepara para seus minutos finais e nós, como público, prendemos o fôlego porque dessa vez as coisas pareciam bem ruins.

De repente, em meio às explosões no céu, chega a ajuda: Capitã Marvel (Brie Larson). “Tem algo para mim, Peter Parker?”, ela pergunta. O Homem-Aranha então entrega a Manopla a ela e diz “Não sei como você vai atravessar tudo aquilo”, ao ver o caos que se estende à sua frente.

“Relaxa”, diz Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ao aparecer na cena. “Ela tem ajuda”, completa Okoye (Danai Gurira). E assim vemos Vespa (Evangeline Lilly), Mantis (Pom Klementieff) e até Gamora (Zoe Saldana) trazida do passado para se juntar ao grupo de mulheres super-poderosas determinadas a salvar a humanidade.







Mulheres na Marvel: uma cena de arrepiar





“Foi uma cena que me arrepia até agora só de lembrar. Ver essa cena no cinema me encheu de orgulho e de emoção por ser mulher e até agora me impacta”, conta a dubladora da personagem Vespa no Brasil, Angélica Santos.

“Eu duvido alguém não ficar impressionado com essa cena porque mostra justamente a sororidade, essa palavra muito bonita que significa a união de mulheres. Mostra como quando juntas nós podemos superar tudo”, conta Priscila Amorim, que faz a voz de Gamora em português.

Fernanda Bullara, que dubla a Capitã Marvel, disse que momentos como esse são importantes para a história dos filmes e para as mulheres aqui fora: “traz a representatividade que sempre quisemos”.





A dubladora Priscila Amorim faz a voz de Gamora no Brasil (Arquivo Pessoal)



Mulheres na Marvel: passo importante





As três concordam que o surgimento e a popularização de mulheres super-heroínas dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) foi um passo importante para a igualdade de gênero.

“Por muito tempo, os homens foram os protagonistas dos filmes. A não ser que fosse algo do gênero romance, a mulher era sempre uma coadjuvante e nós dubladoras tínhamos pouquíssimas chances no mercado”, conta Angélica.

“Lembro de uma época onde o elenco era quase que completamente masculino e tinha uma ou duas mulheres ali para serem o par romântico”, concorda Priscila.

“Com esse movimento recente de mais personagens femininas, a tendência vem se dissipando aos poucos. Claro, ainda temos muito a andar, mas fico feliz de ver esse avanço”, afirma ela.





Mulheres na Marvel: a importância da representatividade





O interesse de Priscila pela Marvel, inclusive, cresceu depois dela conhecer mais super-heroínas por meio do UCM.

“Hoje sou muito fã. Antes eu conhecia o Homem-Aranha, que continua a ser um dos meus super-heróis favoritos, claro, mas agora tenho mais vontade de acompanhar as mulheres da Marvel. Meu filho me ajuda com as linhas do tempo e tudo”, brinca.



Segundo as dubladoras, WandaVision, Capitã Marvel e Pantera Negra são alguns dos conteúdos responsáveis por esse aumento no interesse por mulheres protagonistas da Marvel.

“Acho poderosíssimo ter mulheres super-heroínas tão bem representadas hoje. Até porque, isso torna tudo muito mais atual, mostrando que estamos superando essas diferenças entre homens e mulheres. É muito importante ver o poder femino nas telas”, conta Priscila.

“Eu adoro a Gamora, essa mulher verde e arretada”, brinca ela. “Gosto principalmente porque o arco dela como personagem é o contrário do convencional: ela começa durona e precisa aprender a dar espaço aos seus sentimentos e se permitir ser feliz, algo que todas nós merecemos”.





Angélica Santos é quem dubla a voz da personagem Vespa (Arquivo Pessoal)



Mulheres na Marvel: obstáculos superados pouco a pouco





“A Marvel tem um impacto muito grande na cultura e, quando vemos mulheres ocupando o posto de super-heroínas – um lugar de exemplo a ser seguido, de líderes – pode ter certeza que a autoestima de muitas garotas está sendo impulsionada”, afirma Fernanda.

As dubladoras explicam que é importante lembrar que as mulheres conseguem fazer as mesmas coisas que os homens, muitas vezes melhor. “Essa cena tão icônica (descrita acima) mostra justamente isso. Elas são fortes e bem preparadas, isso é muito importante”, acrescenta Angélica.





Fernanda Bullara posa com a 'Capitã Marvel', para quem ela empresta a voz (Arquivo Pessoal)



Segundo ela, um dos problemas na profissão como dubladora foi, por muito tempo, o preconceito contra mulheres no cargo de direção de dublagens. “Tempos atrás era muito raro encontrar uma diretora porque os estúdios preferiam um homem. Hoje isso vem mudando, mas é isso que precisamos nos lembrar e combater”, conta a dubladora.

“Os filmes fazem esse paralelo. Se antes ficávamos para trás, agora estamos ocupando as linhas de frente da batalha”, encerra Angélica.



