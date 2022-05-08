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Dia das Mães: 4 mães inesquecíveis dos filmes Disney 

8 de maio de 2022
8 de maio de 2022

As mães são muito bem representadas nas animações da Disney. Confira 4 personagens maternos que levam muita gente às lágrimas com seu amor. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Nesse Dia das Mães, vale a pena relembrar alguns personagens maternos inesquecíveis do universo Disney que emocionaram o público. Quem não se lembra da Sra. Jumbo, a protetora mãe de Dumbo? Ou de Ming Lee, a superpresente mãe de Mei Lee em Red - Crescer é uma Fera? No Disney+ é possível ver e rever essas mães memoráveis e divertidas.

Confira 4 mães inesquecíveis em filmes disponíveis no Disney+:

Bambi


Mãe de Bambi, do filme Bambi

A mãe de Bambi tem um papel importantíssimo em um dos mais clássicos filmes de animação de todos os tempos, Bambi. Na produção de 1942, ela é um cervo que vivia livre como companheira do Grande Príncipe da Floresta, o pai de seu filho Bambi.

Dedicada, doce e gentil, ela cria Bambi para prepará-lo para as dificuldades da vida na floresta. Mas um acontecimento trágico acaba separando mãe e filho em uma das cenas mais marcantes da história do cinema.

Dumbo


Sra. Jumbo, dos filmes Dumbo

A bela história do elefantinho que nasce com as orelhas grandes demais (e mágicas) – é um clássico da animação de 1941, que ganhou uma versão live-action emocionante em 2019, dirigida por Tim Burton. Na história, a Sra. Jumbo é levada por um trem de circo e, durante o trajeto, finalmente recebe a visita do sr. Cegonha – que demorou para dar-lhe um filho.

Ela nomeia o filhote como Jumbo Jr, só que o bebê elefante tem orelhas enormes e começa a ser zombado pelos outros elefantes do circo, que o chamam de Dumbo. Muito protetora, a mãe de Dumbo tenta de todas as formas poupá-la dos comentários, entrando em uma briga. Até que acaba sofrendo maus-tratos e é levada para longe de Dumbo.

Valente


Rainha Elinor, mãe de Merida em Valente

Em 2012, o mundo se encantava com Valente. A animação é protagonizada por uma princesa de cabelos ruivos, cacheados e repleta de bravura: Merida, a exímia arqueira e filha teimosa da Rainha Elinor. Ao mesmo tempo que sua mãe entendia seus impulsos de liberdade, ela também defendia que a jovem precisava seguir as tradições da família.

Porém, Elinor se torna alvo de uma tentativa frustrada de Merida de ser independente. A menina se mostra capaz de tudo para trazer sua mãe de volta após um feitiço ter dado muito errado; e as duas passam a desenvolver uma relação muito especial nesta trama centrada no amor entre mãe e filha.

Red


Ming Lee, mãe de Mei Lee em Red - Crescer é uma Fera

Existem muitas mães superprotetoras nas obras da Disney, mas talvez não como Ming Lee, mãe de Mei Lee, de 13 anos. Neste longa de animação de 2022, assim como toda relação familiar entre pais e adolescentes, a convivência entre as duas nem sempre é das melhores. Por um lado, a mãe coloca muitas expectativas na filha e, por outro, a jovem só quer se divertir como as outras meninas de sua idade.

Quando o Panda Vermelho desperta em Mei Lee, Ming fará de tudo para “livrar” a filha deste destino. Mas antes, as duas precisarão aprender uma valiosa lição: se aceitarem e se amarem exatamente como são.

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