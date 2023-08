Dia Internacional do Gato: os 4 filmes no Disney+ para homenagear o seu amigo felino

O Disney+ traz histórias divertidas protagonizadas por gatos, incluindo aquele que muitos consideram como o felino mais famoso do cinema. Saiba quem é!

Hoje o dia é deles! Um dos mais adorados companheiros dos humanos tem uma data para chamar de sua. O Dia Internacional do Gato é celebrado em 8 de agosto como forma de conscientização sobre a importância de proteger esses animais.

Além de encantar as pessoas, os felinos também são protagonistas de muitas aventuras no Disney+. Aproveite a data para assistir a estes quatro filmes na companhia do seu gato!

Os 4 filmes com gatos no Disney+

1. Aristogatas (1970): no coração de Paris, uma milionária gentil e excêntrica deixa toda a sua herança para a adorável gata Duquesa e seus três filhotes.

Ao saber disso, o ganancioso mordomo Edgar sequestra os felinos e os abandona no interior da França. Perdidos, Duquesa e seus filhos precisarão encontrar o caminho de volta para casa nessa charmosa animação.

2. O Gato que Veio do Espaço (1978): você já tinha visto um gato alienígena? Chegou a hora de conhecer Jake, o felino que cai na Terra e faz amizade com Frank (Ken Berry), um físico excêntrico.

A presença de Jake na Terra leva Frank a uma série de aventuras sem fim que envolvem até mesmo o exército dos Estados Unidos! Quem é fã de gatos não pode deixar de assistir a essa comédia cósmica.

3. Aquele Gato Danado (1997): se você acha que os cachorros são os únicos animais que ajudam nas investigações policiais, é hora de repensar. Nesse filme, o gato D.C. encontra uma pista importante de um sequestro misterioso.

A jovem Patti Randall (Hayley Mills) vê sua cidadezinha entediante tornar-se palco de um crime e se une a um agente novato do FBI para seguir D.C. e resolver esse mistério.

4. Garfield: O Filme (2004): Garfield, o gato apaixonado por lasanha, é um dos mais famosos da sua espécie no cinema.

No filme lançado em 2004, o felino está com ciúmes do novo membro da família, um cachorro chamado Odie, que agora é o centro das atenções de seu dono.

Garfield engana Odie e faz com que ele saia de casa e acabe se perdendo. Ao descobrir que o cão está em perigo, o gato entra em ação para salvá-lo.