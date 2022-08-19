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Zootopia: que animais aparecem no filme

19 de agosto de 2022
19 de agosto de 2022

Confira uma lista das principais espécies que cada personagem representa no filme de animação da Disney.


Zootopia (2016) é uma comédia animada que você pode encontrar no Disney+. Com um elenco diversificado, os criadores se inspiraram principalmente por espécies de animais africanos.

A seguir, conheça os bichos que serviram de base para a criação desta história:

Judy Hopps

Que animal é Judy Hopps em Zootopia?

A protagonista Judy é uma coelha europeia. Trata-se de um tipo de mamífero que geralmente é encontrado em diferentes partes do mundo. Na história, ela decide deixar sua vida tranquila no campo para se tornar uma policial na cidade.

Nick Wild

Que animal é Nick Wilde em Zootopia?

O companheiro da protagonista, o esperto Nick Wilde, é uma raposa vermelha. É um mamífero carnívoro encontrado na Europa e na América do Norte.

Nick é um personagem que demonstra alto nível de astúcia e inteligência, que estão associados às características deste animal.

Bogo

Que animal é o Chefe Bogo em Zootopia?

O chefe do departamento de polícia é um búfalo africano, um mamífero que habita as florestas e savanas da África subsaariana. Seu nome vem do fato de terem sido descobertos nessa região da África do Sul.

Mr. Big

Que animal é o Mr. Big em Zootopia?

O Mr. Big é um musaranho, um tipo de pequeno roedor que pode ser encontrado em quase todo o mundo. Este personagem é inspirado no filme O Poderoso Chefão, pois representa o chefe de uma máfia na zona ártica.

Flecha

Que animal é o Flecha em Zootopia?

O Flecha é um bicho-preguiça, um mamífero que se caracteriza por seus movimentos lentos e demorados. É um animal que habita as selvas e florestas da América Central e América do Sul.

No filme, Flecha é um funcionário do Departamento de Veículos de Mamíferos, onde Nick e Judy vão no decorrer da história. E, como no animal em que é inspirado, Flecha também é bem lento.

Que animal é o sr. Lontroza em Zootopia?

Emmitt Lontroza é uma lontra de rio, um mamífero carnívoro que pode ser encontrado em quase todo o mundo. Ele é a razão pela qual Judy e Nick se unem, pois ele desaparece misteriosamente depois de se tornar selvagem.

Ovina

Que animal é Ovina (Dawn Bellwether) em Zootopia?

Bellwether é a vice-prefeita e principal vilã da história. Ela é uma ovelha, um mamífero quadrúpede que é criado em rebanho. A criação de ovinos é praticada em quase todo o mundo.

Leãonardo

Que animal é o Prefeito Leãonardo em Zootopia?

Este personagem é um leão. O famoso mamífero conhecido como "o rei da selva" é nativo do deserto subsaariano da África e de uma pequena parte do noroeste da Índia.

Em Zootopia, o prefeito tem um sorriso sedutor e a confiança necessária em suas decisões na cidade.

Gazelle

Que animal é Gazelle em Zootopia?

A estrela pop global apresentada no filme é uma gazela, um tipo de antílope de tamanho médio com pernas muito longas. Conhecida por ser um animal rápido, esta espécie herbívora é nativa da savana africana, embora também seja encontrada no sudeste asiático.

Benjamin Garramansa

Que animal é Benjamin Garramansa em Zootopia?

O carismático policial Benjamin, que trabalha como recepcionista e repórter de rádio, é um leopardo. Trata-se de um mamífero conhecido por suas grandes habilidades de caça e pela velocidade que podem alcançar durante a corrida.

Quais são os outros animais que aparecem em Zootopia?

Outros personagens que aparecem no filme são Finnick (uma raposa do deserto), Yax (um iaque – espécie parecida com um bisão), Doug (uma ovelha), além de Duke Doninha (uma doninha).

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