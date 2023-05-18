Dinossauros invadiram o Disney+: os 6 filmes e séries com essas fascinantes criaturas

Venha conhecer dinossauros que falam, protegem as pessoas e até mesmo provocam risadas!



Tiranossauro rex, velociraptor, braquiossauro, pterodáctilo…. Não importa o tamanho, a espécie ou a aparência, os dinossauros são motivo de fascínio de crianças, jovens e adultos.

Sabe onde eles têm espaço garantido? No Disney+!

No serviço de streaming, esses répteis incríveis não foram extintos e estão presentes em vários filmes e séries.

Confira seis deles:

1. Família Dinossauros

“Querida, cheguei”! A série Família Dinossauros (1991-1994) foi um grande sucesso na época do seu lançamento e até hoje é lembrada com muito carinho pela audiência.

Os Silva Sauro são a família jurássica mais engraçada e conquistaram a todos com suas histórias divertidas. Do Dino ao Baby, o que não falta na série são personagens cativantes.

2. Dinossauro

Volte 65 milhões de anos e conheça Aladar, um iguanodonte que foi separado da sua espécie e criado por um carinhoso grupo de lêmures.

Quando um meteoro colide com a Terra, o lar de Aladar é destruído e ele precisa unir-se a um grupo de dinossauros em uma jornada perigosa rumo a um local seguro.

Dinossauro (2000) é uma animação emocionante que vai encantar os fãs desses répteis.

3. A Era do Gelo 3

Manny, Sid, Diego e Scrat descobrem um mundo perdido habitado por dinossauros ferozes e por uma fuinha chamada Buck.

Depois de enfrentarem todo tipo de perigo nos dois primeiros filmes da franquia, os famosos personagens ficam frente a frente com répteis gigantescos em A Era do Gelo 3 (2009), animação dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha.

4.O Bom Dinossauro

Você já parou para pensar como seria a relação entre humanos e dinossauros se eles não tivessem sido extintos?

É esse o questionamento que O Bom Dinossauro (2015) faz! Prepare-se para uma viagem extraordinária pelo mundo dos dinossauros com um apatossauro chamado Arlo e seu fiel amigo humano Spot nessa animação indicada para todas as idades.

5. Dino Ranch

Voltada para o público infantil, a série animada Dino Ranch (2021) mostra a família Cassidy vivendo diversas aventuras em um Velho Oeste fantástico repleto de dinossauros.

Os jovens Jon, Min e Miguel serão os seus parceiros em uma história que toca em temas como família, trabalho em equipe e amizade.

6. Garota da Lua e o Dinossauro Demônio

O que a Marvel tem a ver com dinossauros? Tudo!

A protagonista dessa série de animação adaptada dos quadrinhos da famosa editora é Lunella Lafayette, uma garota de 13 anos super inteligente.

Sem querer, ela traz um tiranossauro rex do passado direto para Nova York, nos Estados Unidos, onde vive com sua família.

Com o seu novo e inusitado amigo, Lunella precisa proteger a cidade de vilões terríveis. Ficou interessado? Então, não perca Garota da Lua e o Dinossauro Demônio (2023) no Disney+!