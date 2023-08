Diretor de Mansão Mal-Assombrada fala sobre sua admiração pela Haunted Mansion

Após se encantar pela atração do parque da Disney ainda criança, Justin Simien realizou o sonho de transformar esse amor em filme.



Não é todo mundo que tem a sorte de trabalhar com o que ama. Mas Justin Simien, diretor de Mansão Mal-Assombrada, não apenas teve a sorte de conseguir esse feito, como o levou a outro nível, literalmente.

Fã da atração do parque da Disney, ele foi o responsável por levar a Haunted Mansion para as telas dos cinemas. Em entrevista ao site D23.com, ele falou que se apaixonou pela atração quando “um fantasma pedindo carona no espelho parecia estar indo comigo na saída”,

“Aos oito anos, achei que era um truque. Mas não consegui descobrir como”, relembra o diretor. “Durante anos me perguntei se aquele fantasma ainda estava pegando carona comigo no mundo real.”

Quando Simien voltou ao parque, já na faculdade, agora para trabalhar como guia, seu amor pela Haunted Mansion só aumentou. “Foi incrível fazer isso na faculdade de cinema, porque foi como se eu tivesse outra educação na área.”





O amor pela Haunted Mansion e o desejo de transformá-la em filme



Desde o início dos anos 2000, Justin Simien já imaginava como seria transportar o sentimento do parque da Disney para as telas. “Lembro-me de visitar a Haunted Mansion naquela época e pensar 'Como faço isso em um filme? Como fazer uma pessoa se sentir assim?'”.

“Tudo é possível em um filme, e eu pensava muito sobre isso. Mas eu não tinha uma resposta até agora”, destaca. Com a responsabilidade de levar o público para o universo que o encantou desde criança, Siemen cuidou de cada detalhe a fim de refletir na tela aquilo que vivenciou ao visitar a atração.

O primeiro passo foi fugir o máximo possível dos efeitos computadorizados. E mesmo quando lançava mão do uso da tecnologia, o diretor priorizava o uso de recursos práticos.

“Era importante para mim que o filme nunca parecesse ter ocorrido em um vazio digital [a famosa tela verde]. Sempre devia haver uma sensação de admiração sobre como o efeito foi alcançado”, ressaltou ao site D23.com





O uso de efeitos reais antes dos digitais é o segredo para a qualidade do filme



Para alcançar tal objetivo, foi preciso construir cenários reais – incluindo interiores gigantes de mansões em cores normais e “fantasma”. “[Isso] nos permitiu explorar esses diferentes espaços em tempo real com nosso elenco, em vez de depender de efeitos visuais”, aponta Siemens.

Justin Siemens também revela que havia todo tipo de traquitana para mover cadeiras e objetos de forma “fantasmagórica”, além de pessoas segurando filamentos e manipulando os muitos objetos misteriosamente flutuantes pela casa.

“A maioria dos fantasmas foi filmada praticamente com pessoas fantasiadas, muitas vezes penduradas em fios, antes de serem aprimoradas digitalmente, para garantir que o elenco pudesse realmente interagir uns com os outros, interpretando vivos ou mortos”, orgulha-se Justin.





Assista à Mansão Mal-Assombrada nos cinemas!



Para Justin Simien, poder trabalhar nesta adaptação daquela que é uma de suas atrações favoritas dos parques da Disney é uma experiência surreal: “É uma honra e uma responsabilidade”.

Nada melhor, então, do que conferir de perto o resultado de todo esse empenho, certo? Garanta já o seu ingresso e veja Mansão Mal-Assombrada nos cinemas!

O longa é protagonizado por Owen Wilson, Tiffany Haddish e traz, ainda, a premiada atriz Jamie Lee Curtis como Madame Leota.