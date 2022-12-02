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Disney 100 na CCXP 2022: estúdio dá início a comemoração de 100 anos com espaço especial

2 de dezembro de 2022
2 de dezembro de 2022

Tire fotos com o Mickey platinado, concorra a prêmios e conheça o Zé Carioca em área feita exclusivamente para aniversário do estúdio.


Em 2023, a Disney comemora seus 100 anos de existência. Para dar início às comemorações, um espaço especial foi montado no stand do grupo Disney na 9ª edição da Comic Con Experience (CCXP 2022) – o maior festival de cultura pop e entretenimento da América Latina, que ocorre entre os dias 1º e 4 de dezembro na São Paulo Expo, em São Paulo, Brasil.

O espaço de Disney 100 é uma das atrações principais da estrutura do estúdio montada no evento, que ocupa mais de 1.000 m² e conta com ativações das marcas Marvel Studios, Lucasfilm, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios e Walt Disney Studios.

Disney 100 na CCXP 2022: Boas-vindas do Mickey


Disney 100 Mickey


A característica escultura do Mickey Mouse, símbolo máximo dos estúdios Disney, dá as boas-vindas aos mais de 300 mil visitantes que devem passar pelo estande e ver como a marca impactou (e continua impactando) a vida de muitos em seu um século de história. 

O Mickey, platinado para homenagear o aniversário, se encontra ao lado do número 100 e está disponível para todos os fãs que quiserem tirar uma foto ao lado do icônico símbolo. 

Atrás dele, diversos momentos mágicos trazidos pelo estúdio podem ser vistos como a Ariel e seu peixe Linguado em A Pequena Sereia, Woody e Buzz voando em Toy Story, Sully e Mike de Monstros S.A. e muito mais. 

“A Disney significa muita coisa pra mim, poder vir aqui tirar foto com o Mickey, mostrar que esses 100 anos mudaram minha vida, é muito especial”, diz André Carlos, estudante de 19 anos que compareceu ao primeiro dia da CCXP.


Disney 100 na CCXP 2022: Conheça o Zé Carioca


Disney 100 Zé Carioca


Um dos pontos principais, no entanto, é o meet and greet exclusivo que o stand promove de hora em hora. Aqueles que sempre quiseram conhecer o personagem genuinamente brasileiro da Disney terão a chance na CCXP, já que o Zé Carioca estará presencialmente durante os quatro dias do evento no espaço de Disney 100

Zé Carioca, que está comemorando esse ano seus 80 anos de existência, surgiu pela primeira vez no filme de 1942 Alô, amigos, e chega à CCXP 2022 com toda sua ginga e marra para tirar fotos, tocar pandeiro e sambar juntos aos fãs. 

Eu amo o Zé Carioca, sempre foi um dos meus personagens favoritos da Disney! Acho incrível que ele esteja aqui porque, afinal, esse é um evento brasileiro, a gente tem que ter um representante nosso!”, diz Mariana Silva, professora que foi visitar o estande com sua filha.

Crianças e adultos aproveitaram para tirar fotos com o personagem, que ensinava alguns dos passos aos menos habilidosos com os pés e deu chance aos pequenos de tocarem o pandeiro algumas vezes. 


Disney 100 na CCXP 2022: Roleta da Rádio Disney


Disney 100 Rádio Disney


Como parceira especial da comemoração de 100 anos do estúdio, a Rádio Disney também marcou presença no stand de aniversário sorteando prêmios com uma roleta exclusiva para todos que queriam participar. 

Enquanto o Zé Carioca dava uma pausa nos encontros e o telão especial mostrava os momentos mais icônicos do estúdio, uma roleta saía de trás de onde o personagem estava e impressionava quem estava presente no local. 

Os fãs mais pacientes conseguiam ter a sua vez para testarem a sorte na roleta e conquistarem alguns dos brindes surpresa que a Rádio separou para eles. Os visitantes podem girar a roleta mais de uma vez se não conseguirem nada, por isso a dica é persistir se na primeira vez o destino não estiver do seu lado. 

“Eu fiquei por aqui para ver o Zé Carioca e, apesar de não ter ganho nada na primeira vez, consegui girar depois que ela apareceu novamente e ganhei um brinde. O stand tá muito legal, recomendo”, afirma Luísa, estudante de 13 anos que esteve no local.

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