Disney comemorou 100 anos de história no Super Bowl 2023

A marca apresentou um vídeo para celebrar o momento histórico em plena 57ª edição do Super Bowl. Saiba mais detalhes!

No próximo dia 16 de outubro de 2023, a Disney Company comemora seu 100º aniversário. E durante o Super Bowl 2023, foi apresentado um vídeo emocionante em homenagem aos fãs e criadores de histórias que alegraram o mundo inteiro no último século.

"Ao comemorarmos nosso histórico 100º aniversário, é extraordinário lembrar o legado de Walt Disney e sua busca incansável pela excelência, que continuam a impulsionar a empresa hoje” disse Robert A. Iger, CEO da The Walt Disney Company.

“Somos imensamente gratos a gerações de pessoas em todo o mundo por serem parte tão especial de nossa história e por convidar nossos contos e personagens para suas vidas ao longo do século passado", finalizou.

Apresentado no Super Bowl 57, o vídeo Disney 100 Special Look traz cenas de filmes como Encanto, Bela Adormecida, Viva – A Vida é uma Festa, Peter Pan, Mulan, O Rei Leão, Frozen, Toy Story, entre outras.

O especial mostra, ainda, trechos de séries, produções teatrais, parques temáticos e fãs da Disney, tudo ao som de uma inspiradora e emocionante narração.







Disney 100



Disney completa 100 anos em 2023





A Disney trará grandes lançamentos em seu ano de aniversário. A começar pelo dia 16 de fevereiro, data na qual o novo filme da Marvel Studios, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, será lançado nos cinemas.

Já em maio será a vez de A Pequena Sereia e Guardiões da Galáxia: Volume 3 chegarem. Também durante o ano, serão lançadas outras grandes produções como Elementos, Indiana Jones e o Chamado do Destino, The Marvels, Mansão Mal-Assombrada e Wish.