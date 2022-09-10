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Disney D23 Expo: conheça os homenageados com o Disney Legend Awards

10 de setembro de 2022
10 de setembro de 2022

Conheça a lista de pessoas que contribuíram de alguma forma para o legado da Disney.


Começou a Disney D23 Expo, evento organizado pela The Walt Disney Company para celebrar os fãs de seu universo mágico. E logo na abertura já é realizada a cerimônia de entrega do Disney Legends Awards.

Desde 1987, o Disney Legends Award é concedidoparaaquelesque fizeram contribuições extraordinárias para o legado da Disney

Os selecionados levam para casa uma escultura Disney Legends e participam de uma cerimônia onde imprimem as mãos em um molde. Posteriormente, as impressões esculpidas em bronze são exibidas no Disney Legends Plaza, na sede da empresa, em Burbank, na Califórnia. 

A seguir, confira a lista completa daqueles que recebem o Disney Legends Awards este ano:

Anthony Anderson


D23 Expo Disney Legends Awards: Anthony Anderson

O norte-americano Anthony Anderson começou desde cedo a se dedicar à carreira de ator. Um de seus trabalhos de maior destaque é como Andre “Dre” Johnson na série Black-ish.

O papel rendeu a Anderson sete prêmios Emmy e três indicações ao Globos de Ouro®. Em 2020, ele recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Kristen Bell


D23 Expo Disney Legends Awards: Kristen Bell

O primeiro trabalho de Kristen Bell no universo Disney foi dublar o personagem Hiromi em The Cat Returns (2005), do clássico Studio Ghibli. No entanto, foi dublando a princesa Anna na franquia Frozenque ela conquistou de vez o público.

Bell também atuou em filmes como Quando em Roma (2010), além de ter participado de séries como Os Simpsons e Family Guy(disponíveis no Star+).

Chadwick Boseman


D23 Expo Disney Legends Awards: Chadwick Boseman

O propósito de representar cada vez mais os artistas e a população negra se refletia na escrita, na direção, na atuação e no ativismo de Chadwick Boseman. Ele entrou no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) para ser – para sempre – o rei T’Challa de Pantera Negra

O longa teve grande impacto social e cultural, sendo bem recebido pelo público e pela crítica. Recebeu também sete indicações ao Oscar®, incluindo a primeira indicação de Melhor Filme para a Marvel Studios

Infelizmente, Boseman morreu em 28 de agosto de 2020, e acabou participando apenas de uma parte do sucesso e do prestígio conseguido pela produção. 

Boseman ganhou o Screen Actors Guild Award de Melhor Performance de Elenco em Filme ao lado dos companheiros de cena. Na televisão, ele foi nomeado, recentemente, com uma indicação póstuma ao Emmy por seu trabalho na série animada do Disney+, What If...?.

D23 Expo Disney Legends Awards: Rob’t Coltrin

Rob’t Coltrin entrou na Walt Disney Imagineering em 1990 e passou por diversos setores conceituais. Em 2019, ele se aposentou do cargo de diretor executivo de criação

Parques como Radiator Springs Races e Minnie’s Runaway Railway contaram com a força criativa da mente de Contrin para serem feitos. 

Patrick Dempsey


D23 Expo Disney Legends Awards: Patrick Dempsey

Patrick Dempsey tem uma longa e prolífica carreira que vai de bem-sucedidos papéis em séries de TV até o protagonista de Encantada (2007) – e de sua sequência, Disenchanted (2022). 

Seu amor por corridas pode ser mostrado no longa A Arte de Correr na Chuva (2019), o qual ele produziu e que está disponível no Star+.

D23 Expo Disney Legends Awards: Robert Price “Bob” Foster

Em 1956, Bob Price se uniu ao setor jurídico da Walt Disney Productions. Ele teve papel fundamental na negociação do terreno onde hoje funciona o Walt Disney World Resort

Bob ainda passou pelos cargos de vice-presidente (jurídico), secretário e conselheiro geral da Walt Disney World Co, presidente da Buena Vista Land Company e, em 1974, se aposentou da Walt Disney Productions como vice-presidente de imóveis.

Josh Gad


D23 Expo Disney Legends Awards: Josh Gad

Josh Gad derreteu o coração dos fãs dando voz ao simpático Olaf na franquia Frozen

O cantor e ator ainda viveu o Gastão no live-action de A Bela e a Fera (2017), além de ter participado de várias outras produções como Assassinato no Expresso do Oriente (2017) e Modern Family (2020).

Jonathan Groff


D23 Expo Disney Legends Awards: Jonathan Groff

Conhecido por suas habilidades no teatro, cinema, televisão e palcos, Jonathan Groff chamou a atenção do público atuando na Broadway. 

Ao longo de sua carreira, Groff viveu importantes personagens como Kristoff na franquia Frozen, Jesse St. James da série Glee e o Rei George III na produção vencedora do Prêmio Pulitzer, Hamilton.

D23 Expo Disney Legends Awards: Don Hahn

Desde 1976, Don Hahn atua em diversos projetos da Disney. Ele produziu animações clássicas como A Bela e a Fera (1991), O Rei Leão (1994) e O Corcunda de Notre Dame (1996). 

Hahn ainda trabalhou nos live-actions Malévola (2014) e A Bela e a Fera (2017). Seus créditos ainda incluem a produção de documentários e a autoria de vários livros da Disney Editions.

D23 Expo Disney Legends Awards: Doris Hardoon

Doris Hardoon começou na Disney em 1979 como designer júnior. Rapidamente, tornou-se diretora de arte e produtora de diversos projetos, como o EPCOT Center, e a Disneyland Tokyo e a de Paris,além do parque temático Disney's Animal Kingdom.

Idina Menzel


D23 Expo Disney Legends Awards: Idina Menzel

Cantora, atriz, compositora e filantropa, Idina Menzel fez sua carreira na Broadway. Menzel interpretou Shelby Corcoran na série Glee e Nancy Tremaine em Encantada (2007).

Um de seus maiores sucessos foi com a canção "Let it Go”, trilha sonora da animação Frozen (2013) – em que Idina dublou a rainha Elsa. A canção foi vencedora do Oscar® e do Grammy®.

D23 Expo Disney Legends Awards: Chris Montan

Trabalhando na The Walt Disney Company desde 1984, Chris Montan se tornou vice-presidente de música para cinema e televisão

Em 1999, Chris foi nomeado presidente da Walt Disney Music, passando a supervisionar a música dos filmes de animação da Disney e da Pixar, produções teatrais da Disney e parques e resorts da Disney em todo o mundo.

Ellen Pompeo


D23 Expo Disney Legends Awards: Ellen Pompeo

A atriz Ellen Pompeo atua em Greys Anatomy (disponível no Star+) um famoso drama médico, considerado o mais longevo da televisão. 

Fora das telas, Ellen atua como ativista, incentivando mulheres a seguir as carreiras de seus sonhos, ou defendendo a normalização da igualdade de gênero e raça no local de trabalho.

Tracee Ellis Ross


D23 Expo Disney Legends Awards: Tracee Ellis Ross

Filha de Diana Ross, Tracee Ellis Ross conquistou o público como a Dra. Rainbow (Bow) Johnson na série de comédia Black-ish. Pelo papel, Tracee foi indicada cinco vezes ao Emmy®de Melhor Atriz em Série de Comédia.

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