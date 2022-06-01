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Novidades Disney+

Disney+ Day: quando e como será o evento que trará surpresas aos assinantes

1 de junho de 2022
1 de junho de 2022

A comemoração volta com novas experiências e conteúdos para seus assinantes e traz também a estreia de Pinóquio: conheça todas as novidades desta edição.


O próximo Disney+ Day já tem data para acontecer! Será no dia 8 de setembro de 2022, quando o serviço de streaming permitirá que fãs e assinantes acessem experiências únicas. Além disso, o evento será a oportunidade perfeita para lançar novos conteúdos, que incluem a estreia de Pinóquio em sua versão live-action.

Além de Pinóquio, o Disney+ planeja anunciar mais lançamentos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic nos próximos meses. A celebração global acontecerá como parte da D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, apresentada pela Visa na cidade de Anaheim, Califórnia.



Disney+ Day trará estreia de Pinóquio

Pinóquio, o novo filme live-action da Disney, estreia em 8 de setembro no serviço de streaming. A produção reconta a história do boneco de madeira que busca se tornar um menino de verdade.

O elenco de Pinóquio inclui Tom Hanks (Gepetto), Benjamin Evan Ainsworth (como Pinóquio), Joseph Gordon-Levitt (Jimpa Cricket), Cynthia Erivo (A Fada Azul), Keegan-Michael Key (Honest John), Lorraine Bracco (Sofia a Gaivota) e Luke Evans (O Cocheiro).

Dirigido por Robert Zemeckis, o longa-metragem tem Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz, Paul Weitz e o próprio Zemeckis como produtores do filme. A produção executiva fica a cargo de Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns.

Pinóquio


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