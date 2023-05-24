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Disney Entre Laços: quais personagens retornam na 2ª temporada da série?

24 de maio de 2023
24 de maio de 2023

Com mais música e romance, os novos episódios da série original Disney+ acompanham uma nova viagem no tempo causada pelo misterioso bracelete.


A temporada 2 de Disney Entre Laços está prestes a estrear no Disney+, no dia 24 de maio. Os personagens que o público se encantou na 1ª temporada da história estão de volta com mais viagens no tempo e novos desafios familiares.

Propostas artísticas, projetos e revelações do passado para resolver: novos mundos se abrirão aos olhos de Allegra (Carolina Domenech), dos seus amigos e da sua família nesta nova temporada.

Conheça, abaixo, cada um dos personagens principais que farão parte da 2ª temporada desta fascinante história.  



'Entre Laços' | Trailer Oficial | Temporada 2 | Disney+


Os personagens que estarão de volta na 2ª temporada de Disney Entre Laços 

A temporada 2 de Disney Entre Laços conta com o regresso de Carolina Domenech como Allegra, a personagem principal; Elena Roger como Cocó, a avó de Allegra; e de Clara Alonso como Caterina, a mãe de Allegra.

Também retornam com novas aventuras Kevsho como Félix, o intrépido amigo de Allegra; e José "El Purre" Giménez Zapiola como Marco.

Os novos episódios da série contam ainda novamente com Rodrigo Pedreira como Franco; Benjamín Amadeo como Diego; Lucila Gandolfo como Lucía; e Berenice Gandullo como Bárbara. O público também poderá ver Manuela Menéndez como a Caterina de 1994 e Manuel Ramos como o Diego de 1994.


Disney Entre Laços

Os novos personagens da temporada 2 de Disney Entre Laços


Entram ainda para o elenco Santiago Achaga como o Franco de 1975; Toti Bengoechea como a Cocó de 1975; Rocío Hernández como Paloma; Betina O'Connell como a Lucía de 1975 e Regina Lamm como a avó Allegra de antigamente.

Pietro Gian interpreta Antonio Resco em 1975, assim como Beto de Carabassa vive o Pedro de 1975. Miguel Habud também interpreta o Pedro, mas no período de 1994 e 2021, e Agustina Benavides é Clara.

A 2ª temporada de Disney Entre Laços é uma produção Disney+ Original Productions, da Pampa Films e Gloriamundi Productions, é possui sete episódios de 40 minutos e estreia 24 de Maio.

Mas quem quiser conferir a 1ª temporada de Disney Entre Laços, é só curtir todos os seus episódios no Disney+.

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