Disney Entre Laços: quais personagens retornam na 2ª temporada da série?

Com mais música e romance, os novos episódios da série original Disney+ acompanham uma nova viagem no tempo causada pelo misterioso bracelete.



A temporada 2 de 24 de maio. Os personagens que o público se encantou na 1ª temporada da história estão de volta com maisnovos desafios familiares.



A temporada 2 de Disney Entre Laços está prestes a estrear no Disney+ , no dia. Osque o público se encantou na 1ª temporada da históriacom mais viagens no tempo familiares.

Propostas artísticas, projetos e revelações do passado para resolver: novos mundos se abrirão aos olhos de Allegra (Carolina Domenech), dos seus amigos e da sua família nesta nova temporada.





Conheça, abaixo, cada um dos personagens principais que farão parte da 2ª temporada desta fascinante história.







'Entre Laços' | Trailer Oficial | Temporada 2 | Disney+



Os personagens que estarão de volta na 2ª temporada de Disney Entre Laços

Carolina Domenech como Allegra, a personagem principal; Elena Roger como Cocó, a avó de Allegra; e de Clara Alonso como Caterina, a mãe de Allegra.



A temporada 2 de Disney Entre Laços conta com o regresso de, a personagem principal;como, a avó de Allegra; e decomo, a mãe de Allegra.

Também retornam com novas aventuras Kevsho como Félix, o intrépido amigo de Allegra; e José "El Purre" Giménez Zapiola como Marco.





Os novos episódios da série contam ainda novamente com Rodrigo Pedreira como Franco; Benjamín Amadeo como Diego; Lucila Gandolfo como Lucía; e Berenice Gandullo como Bárbara. O público também poderá ver Manuela Menéndez como a Caterina de 1994 e Manuel Ramos como o Diego de 1994.





Os novos personagens da temporada 2 de Disney Entre Laços





Entram ainda para o elenco Santiago Achaga como o Franco de 1975; Toti Bengoechea como a Cocó de 1975; Rocío Hernández como Paloma; Betina O'Connell como a Lucía de 1975 e Regina Lamm como a avó Allegra de antigamente.





Pietro Gian interpreta Antonio Resco em 1975, assim como Beto de Carabassa vive o Pedro de 1975. Miguel Habud também interpreta o Pedro, mas no período de 1994 e 2021, e Agustina Benavides é Clara.





A 2ª temporada de Disney Entre Laços é uma produção Disney+ Original Productions, da Pampa Films e Gloriamundi Productions, é possui sete episódios de 40 minutos e estreia 24 de Maio.



