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NOVIDADES DISNEY

Disney lança “Pai de coração” um novo curta-metragem mágico de férias sobre a união familiar e o poder da narrativa

23 de novembro de 2021
23 de novembro de 2021

O lançamento é parte da campanha da Disney "Da Nossa Família Para a Sua" em colaboração com a fundação Make-A-Wish®.

 “Pai de coração” é um conto animado de três minutos sobre a união familiar e o poder da narrativa. O lançamento é parte da campanha da Disney "Da Nossa Família Para a Sua" em colaboração com a fundação Make-A-Wish®.


O curta apresenta Nicole, seus dois filhos, Max e Ella, e seu padrasto Mike, que se muda para a casa da família. No centro desta história está um livro de histórias muito especial - um presente valioso para Max que o recebeu de seu pai biológico. O livro celebra como o poder da narrativa pode aprofundar os laços familiares e a magia da leitura em conjunto à medida que as histórias da Disney e da Pixar ganham vida. Os espectadores poderão vê-los passar por uma jornada emocionante enquanto criam novas tradições familiares na véspera de Natal.

Na versão brasileira, o renomado cantor e sambista Péricles faz uma interpretação emocionante da música “O Amor é Maior”, escrita para o curta, que traz uma narrativa musical para o filme através do personagem Mike e substitui os diálogos. A música já está disponível nas principais plataformas de áudio e no Vevo.

A campanha "Da Nossa Família Para a Sua" celebra a aliança entre a Make-A-Wish®️ International e a Disney, atendendo a desejos de crianças em todo o mundo. Como parte dessa ação, a The Walt Disney Company Latin America apoiará a Make-A-Wish® doando 150 mil dólares para sua rede de afiliados na região. O apoio ajudará a organização em sua missão de realizar desejos a crianças com enfermidades graves em todo o mundo. Além disso, como parte dessa colaboração, a Disney e a Make-A-Wish® produzirão e apresentarão sete histórias de desejos realizados em diferentes países da América Latina. Ao longo do curta, o público pode ver duas artes criadas por crianças apoiadas pela organização.

Desde 1980, a Disney colabora com a Make-A-Wish®️ para realizar mais de 145 mil desejos, levando esperança, força e alegria para as crianças e suas famílias. Luciano Manzo, presidente e CEO da Make-A-Wish® International, afirma: “Estamos orgulhosos de nossa parceria histórica com a Disney e muito satisfeitos por fazer parte da campanha de festas deste ano. O público pode participar trazendo esperança e alegria, colaborando com a Make-A-Wish® na realização de desejos para meninas, meninos e famílias. "

No Brasil, a campanha focará seus esforços na contação de histórias e tem Fábio Porchat como figura central. O ator e humorista, que também deu voz a Olaf (de Frozen), realizará uma live em seu perfil no Instagram no dia 14 de dezembro, às 20h00, onde compartilhará histórias de natal engraçadas, convidando o público a contar as histórias de suas famílias com a #DaNossaFamiliaParaASua. O cantor Péricles também participará de uma dinâmica de “Amigo Mágico” com um grupo de influenciadores que irão divulgar toda a dinâmica nas redes sociais.

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