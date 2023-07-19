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NOVIDADES DISNEY

Disney Magic Run 2023 em São Paulo: onde e quando será a corrida da Disney

19 de julho de 2023
19 de julho de 2023

O evento chega à sua 7ª edição e é uma grande oportunidade de praticar atividade física e se divertir ao mesmo tempo. Confira as informações de como se inscrever e participe! 


corrida mais mágica do Brasil está de volta em 2023! A Disney Magic Run é um evento imperdível que reúne atividade física, diversão e lazer para toda a família.

Neste ano, a corrida será no dia 29 de outubro, saindo do Parque Ibirapuera, em São Paulo (SP). Você pode escolher entre duas opções de percurso: atletas (de 8 km) ou família (uma caminhada de 3,1 km).

O evento, que está em sua 7ª edição, traz também muitas brincadeiras e atrações especiais para as crianças, com direito à presença de alguns dos personagens mais queridos da Disney.

Disney Magic Run


Como se inscrever para a Disney Magic Run 2023?


As inscrições estarão disponíveis em breve para você poder já garantir a sua vaga e conferir mais detalhes sobre a Disney Magic Run 2023. A pré-venda acontece entre os dias 31 de julho e 06 de agosto para clientes Nubank Ultravioleta no site da corrida com um desconto de 30%.

Já a abertura das inscrições para o público geral acontece a partir de 7 de agosto, com 20% de desconto para clientes Nubank Ultravioleta e 10% para clientes Nubank durante todo o período.

Os inscritos poderão trocar o Kit entre os dias 27 e 28 de outubro (local será divulgado em breve), que dá direito a número de peito, camiseta para cada inscrito e ‘sacochila’, que este ano estão sendo produzidos pela ACE C&A. Além disso, terão a chance de aproveitar as ativações pensadas para todos os públicos ao longo do percurso. Os que completarem os trajetos levarão para casa a medalha exclusiva desta edição.

Toda a família poderá participar, é só colocar seu tênis, encher a garrafinha de água e curtir essa experiência inesquecível na Disney Magic Run 2023!

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