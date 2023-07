Disney Magic Run: relembre como foi a edição de 2019 da corrida da Disney

O evento que reúne esporte e diversão e é o mais esperado por mães, pais e crianças está de volta este ano em São Paulo!



O ano de 2023 será marcado por mais uma edição da Disney Magic Run, o evento esportivo de rua que reúne famílias, amantes do esporte e fãs da Disney em torno de um mesmo objetivo: unir saúde e diversão!

Enquanto você se prepara para a corrida deste ano, relembre, a seguir, um pouco de como foi a última edição da Disney Magic Run!





Como foi a Disney Magic Run de 2019





Em 2019, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo receberam o evento da Disney, que se dividiu em duas modalidades: uma corrida de 8km e a outra, uma caminhada de 3km.

Na capital carioca, a Disney Magic Run ocorreu no dia 13 de outubro, partindo do Aterro de Flamengo. Já em São Paulo, o evento foi no dia 3 de novembro, com largada no Jockey Club da cidade.

Em ambas as corridas, foi possível competir individualmente ou em equipes, que podiam contar, inclusive, com a participação das crianças na modalidade de caminhada.

Mais de 10 mil pessoas se encontraram nessa grande festa, que contou, ainda, com a participação dos famosos personagens da Disney, além de ativações de parceiros, sorteios e distribuição de brindes.





Toda a família vai poder participar da Disney Magic Run 2023





Vale a pena já ir preparando o seu tênis, a garrafinha de água e o protetor solar. Aí é só reunir a família e os amigos para montar a sua equipe e começar a treinar para curtir a Disney Magic Run 2023!

Este ano, o evento ocorrerá no dia 29 de outubro, saindo do Parque Ibirapuera, em São Paulo (SP) e promete ainda mais diversão!