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Disney Mirrorverse: como baixar o jogo no iOS ou Android

23 de junho de 2022
23 de junho de 2022

Veja como fazer o download do novo jogo para tablets e smartphones da Disney lançado hoje e divirta-se!


Chegou o dia! A partir deste 23 de junho, já é possível se aventurar no Disney Mirrorverse! Batalhe ao lado de seus personagens icônicos da Disney e da Pixar, e lute em defesa de todos os mundos neste game alucinante!

O que é o Disney Mirrorverse

Para quem ainda não conhece a novidade, o Disney Mirrorverse (também chamado de Espelhoverso, no Brasil) é um game estilo Role-Playing Game ou simplesmente RPG (ou seja, de representação) feito exclusivamente para tablets e smartphones.

O jogo traz os principais personagens da Disney e da Pixar em um universo que se tornou sombrio após uma explosão estelar alterá-lo. Com suas novas habilidades, esses personagens devem defender sua nova realidade das sombras que avançam pelo Mirrorverse.



Como baixar o Disney Mirrorverse em sistemas iOS

O site do jogo tem um atalho que leva diretamente para o game, dentro da AppStore.

Em todo caso, quem tem tablets ou smartphones que rodem o sistema iOS também pode acessar diretamente a loja, e buscar por “Disney Mirrorverse”. Em seguida, basta clicar em “Instalar”, fazer o seu perfil e escolher quem você guiará nesta jornada incrível!

Como baixar o Disney Mirrorverse em sistemas Android

O site Disney Mirrorverse também oferece um link direto do jogo na Play Store.

Porém as pessoas que têm tablets ou smartphones que rodem o sistema Android, também podem acessar diretamente a loja e buscar por “Disney Mirrorverse". Em seguida, basta clicar em “Instalar”, fazer o seu perfil e dar início à sua emocionante aventura!

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