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Disney+: como iniciar sessão nos dispositivos

19 de janeiro de 2023
19 de janeiro de 2023

Veja o passo a passo para entrar no Disney+ e conferir seus filmes e séries preferidos.


Para acessar o Disney+, basta seguir uma série de passos. Independentemente do dispositivo, é muito simples iniciar sessão no serviço de streaming para conferir seus filmes e séries preferidos.

Para acabar com suas dúvidas, veja as etapas para começar a explorar o Disney+:

Como iniciar sessão no Disney+ em celulares e desktops

Basta seguir o passo a passo abaixo:


Como fazer login em seus dispositivos?


Para iniciar com e-mail e senha, diretamente em celulares e computadores:

1. Abra o aplicativo do Disney+ em um dispositivo compatível ou pelo site http://www.disneyplus.com.

2. Digite seu e-mail e senha utilizados para assinar o Disney+.

3. Clique em Entrar.

Como iniciar sessão no Disney+ em SmartTV e consoles

É possível iniciar sessão em SmarTVs, consoles de videogames ou dispositivos de streaming. Neste modo, siga os passos:

1. Abra sua loja de aplicativos, procure e faça o download do Disney+. Abra a aplicação, em seguida.

2. Clique em Entrar. Depois, um código de oito dígitos aparecerá na tela.

3. Abra um navegador web em um dispositivo móvel e acesse: http://www.disneyplus.com/begin.

4. Informe o código de 8 dígitos neste site e clique em Continuar.

5. Insira, ainda, o e-mail e a senha utilizados para se registrar no Disney+. Vá mais uma vez em Entrar.

Caso surjam dúvidas sobre dispositivos compatíveis e como ingressar no serviço de streaming, basta acessar a Central de Ajuda em help.disneyplus.com.

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