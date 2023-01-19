Disney+: como iniciar sessão nos dispositivos

Veja o passo a passo para entrar no Disney+ e conferir seus filmes e séries preferidos.

Para acessar o Disney+, basta seguir uma série de passos. Independentemente do dispositivo, é muito simples iniciar sessão no serviço de streaming para conferir seus filmes e séries preferidos.

Para acabar com suas dúvidas, veja as etapas para começar a explorar o Disney+:

Como iniciar sessão no Disney+ em celulares e desktops





Basta seguir o passo a passo abaixo:







Como fazer login em seus dispositivos?



Para iniciar com e-mail e senha, diretamente em celulares e computadores:

1. Abra o aplicativo do Disney+ em um dispositivo compatível ou pelo site http://www.disneyplus.com.

2. Digite seu e-mail e senha utilizados para assinar o Disney+.

3. Clique em Entrar.





Como iniciar sessão no Disney+ em SmartTV e consoles





É possível iniciar sessão em SmarTVs, consoles de videogames ou dispositivos de streaming. Neste modo, siga os passos:

1. Abra sua loja de aplicativos, procure e faça o download do Disney+. Abra a aplicação, em seguida.

2. Clique em Entrar. Depois, um código de oito dígitos aparecerá na tela.

3. Abra um navegador web em um dispositivo móvel e acesse: http://www.disneyplus.com/begin.

4. Informe o código de 8 dígitos neste site e clique em Continuar.

5. Insira, ainda, o e-mail e a senha utilizados para se registrar no Disney+. Vá mais uma vez em Entrar.





Caso surjam dúvidas sobre dispositivos compatíveis e como ingressar no serviço de streaming, basta acessar a Central de Ajuda em help.disneyplus.com.