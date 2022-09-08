Disney+ Day traz uma oferta especial para novas assinaturas do Disney+

Não perca a oportunidade ideal para ter sempre toda a magia Disney ao alcance da mão!

Chegou o momento que muitos esperavam: o Disney+ Day, um dia cheio de novidades. E para celebrar a data, nada como uma promoção na assinatura do Disney+!

Confira a seguir os detalhes de como assistir ao streaming favorito dos fãs da Disney e suas marcas: Disney Animations, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.





Assinatura do Disney+ a um preço especial no Disney+ Day





A The Walt Disney Company convida todos a se juntarem à comunidade Disney!

Para isso, desde a manhã deste dia 8 de setembro até terça-feira, 30 de setembro, novos assinantes do Disney+ pagarão apenas R$ 4,90* pelo primeiro mês do serviço. Para saber mais sobre a oferta, clique neste link.







O que é o Disney+ Day e quais são suas novidades?





O Disney+ Day é um dia dedicado à chegada de novidades e grandes estreias no serviço de streaming da Disney. Somente hoje, aguardados títulos como o live-action de Pinóquio desembarcaram no Disney+.

Além dele, outros títulos como o longa da Marvel Thor: Amor e Trovão, a série animada Carros na Estrada e o especial Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi também chegaram ao serviço.

O Disney+ Day acontece na véspera de outro importante evento: a Disney D23 Expo. Trata-se de um grande evento na Califórnia, que também será transmitido ao vivo pela internet.

Ao longo de seus três dias, a D23 Expo trará ainda mais novidades, anúncios especiais além da participação de convidados, painéis, mostras, shows e muito mais!

Essa é a oportunidade perfeita para assinar o Disney+ e também fazer parte desse fascinante mundo!



*Disney+ Day: Promoção válida de 08/09/2022 a 19/09/2022 para novas assinaturas Disney+. Ao resgatar esta oferta, será cobrado mensalmente o preço de varejo mensal do seu território (R$ 27,90/mês). Cancele a qualquer momento, a partir do final do período de cobrança. Você deve ter mais de 18 anos para se inscrever. Para obter mais informações, visite DisneyPlus.com. Não pode ser combinado com Combo+ ou com a oferta combinada de Disney+/Star+/STARZPLAY. Visite ComboPlus.com.