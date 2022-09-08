Disney+ Day traz uma oferta especial para novas assinaturas do Disney+

Não perca a oportunidade ideal para ter sempre toda a magia Disney ao alcance da mão!
Chegou o momento que muitos esperavam: o Disney+ Day, um dia cheio de novidades. E para celebrar a data, nada como uma promoção na assinatura do Disney+!
Confira a seguir os detalhes de como assistir ao streaming favorito dos fãs da Disney e suas marcas: Disney Animations, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.
Assinatura do Disney+ a um preço especial no Disney+ Day
A The Walt Disney Company convida todos a se juntarem à comunidade Disney!
Para isso, desde a manhã deste dia 8 de setembro até terça-feira, 30 de setembro, novos assinantes do Disney+ pagarão apenas R$ 4,90* pelo primeiro mês do serviço. Para saber mais sobre a oferta, clique neste link.
O que é o Disney+ Day e quais são suas novidades?
O Disney+ Day é um dia dedicado à chegada de novidades e grandes estreias no serviço de streaming da Disney. Somente hoje, aguardados títulos como o live-action de Pinóquio desembarcaram no Disney+.
Além dele, outros títulos como o longa da Marvel Thor: Amor e Trovão, a série animada Carros na Estrada e o especial Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi também chegaram ao serviço.
O Disney+ Day acontece na véspera de outro importante evento: a Disney D23 Expo. Trata-se de um grande evento na Califórnia, que também será transmitido ao vivo pela internet.
Ao longo de seus três dias, a D23 Expo trará ainda mais novidades, anúncios especiais além da participação de convidados, painéis, mostras, shows e muito mais!
Essa é a oportunidade perfeita para assinar o Disney+ e também fazer parte desse fascinante mundo!