Disney+ e Star+: como cancelar sua assinatura do Combo+

Veja as etapas para encerrar sua assinatura válida para acessar Disney+ e Star+.
O assinante do Combo+, que possibilita o acesso ao Disney+ e Star+ com o mesmo login, tem o direito de cancelar sua assinatura quando quiser. Existe um passo a passo bem simples de seguir.
Um detalhe importante é que ao cancelar a assinatura, sua conta continua existindo e pode ser reativada a qualquer momento. Além disso, o acesso ao serviço continua ativo até o final do atual ciclo de cobrança.
Confira, abaixo, as etapas para cancelar a assinatura do Combo+:
Como cancelar a sua assinatura no Combo+?
Disney+ e Star+: como cancelar minha assinatura do Combo+
Acompanhe o passo a passo para cancelar sua assinatura do Combo+, aquele assinante que tem acesso ao Disney+ e Star+:
1. Acesse o aplicativo do Disney+ ou do Star+, desde um dispositivo móvel ou navegador web.
2. Entre no seu perfil e clique na opção “Conta”.
3. Na área “Assinatura”, clique na assinatura do Combo+.
4. Clique em “Cancelar assinatura”. Depois, escolha o motivo do cancelamento e selecione “Continuar” para encerrar.
Em caso de dúvidas ou problemas, visite a Central de Ajuda em help.starplus.com.