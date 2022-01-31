Quem é Moon Knight, o herói sombrio com poderes de um deus egípcio

Conheça mais sobre o personagem da Marvel que se junta ao Disney+ em uma aguardada série de seis episódios nas quais são contadas sua origem e aventuras





Steven Grant é um simpático balconista de uma loja de presentes que guarda uma segunda personalidade: a do misterioso Cavaleiro da Lua. Esse herói da Marvel criado nos anos 1970 se junta ao Disney+ em uma série que apresentará aos espectadores toda a sua enigmática história.



Começamos descobrindo que Grant sofre de Transtorno Dissociativo de Identidade, uma condição psicológica na qual a pessoa se comporta como se tivesse múltiplas personalidades. Elas podem se alternar variando em relação a seus sentimentos, pensamentos, memórias e até ações. Grant só descobre seu estado psíquico após ter flashes do que parece ser uma outra vida. A partir daí, sua segunda identidade começa a se manifestar e se revela sendo a do mercenário Marc Spector.

Steven/Marc também recebe a bênção de um poderoso deus egípcio e, após ser salvo da morte, deve aprender a viver com suas contradições internas enquanto enfrenta novos inimigos que testam seus poderes.

Quem é o deus egípcio que dá poderes ao Cavaleiro da Lua

Marc Spector é um ex-soldado e ex-agente da CIA que trabalha como mercenário. Abandonado por seus colegas durante uma missão, ele vê a divindade egípcia Khonshu, conhecida como Deus da Lua, que aparece para salvá-lo da morte. O ser divino também negocia com Marc para que ele se torne o portador de seus poderes na Terra.

Entre os poderes que conquista, está o de se tornar um atleta de nível olímpico capaz de realizar acrobacias complexas, um talentoso estrategista de combate, além de desenvolver, com perfeição, a habilidade de reconhecer uma grande variedade de armas.

A Lua também influencia nos poderes de Marc Spector e, de acordo com cada um de suas fases, sua força aumenta, bem como sua resistência e reflexos nos contra-ataques aos inimigos. Uma das habilidades mais notáveis do Cavaleiro da Lua ​​é a de ter visões proféticas sobre eventos futuros.

Um personagem disruptivo no universo Marvel

O Cavaleiro da Lua foi criado em 1975 pelo escritor Doug Moench e pelo desenhista Don Perlin. Pelo caráter surreal de sua história, Marc Spector se tornou um personagem disruptivo dentro do universo Marvel, trazendo à tona o tema do Transtorno Dissociativo de Identidade, uma condição psicológica pouco abordada tanto nos quadrinhos da década de 1970, quanto nos dias de hoje.

Quando o Cavaleiro da Lua estreia no Disney+?

A nova ficção que se soma ao universo Marvel é estrelada por Oscar Isaac e traz também os atores Ethan Hawke e May Calamawy no elenco. Ela será lançada na plataforma em 30 de março de 2022.